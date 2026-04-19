Olbrzymi sukces Chwalińskiej! Polka triumfatorką turnieju!

24-latka znakomicie zaprezentowała się w portugalskim Oeiras, do którego przystąpiła wcale nie jako faworytka. Wręcz przeciwnie, na swojej drodze spotkała znacznie wyżej notowane rywalki. Polka potrafiła pokonać m.in. turniejową "jedynkę", czyli Beatriz Hadad-Maię oraz "piątkę", czyli Simonę Walters. Wcześniej nasza singlistka uporała się z Kaitlin Quevedo, natomiast w półfinale zwyciężyła Robin Montgomery.

Chwalińska, która w rankingu WTA zajmuje 129. miejsce, w finale zmierzyła się z będącą dziewięć lokat wyżej Kraus. Austriaczka, podobnie jak wcześniejsze przeciwniczki Polki, nie miała zbyt wiele do powiedzenia. Wystarczy wspomnieć, że w pierwszym secie zdobyła tylko... gema.

Nieco ciekawiej było w drugiej partii, ale i w niej dominacja Chwalińskiej nie podlegała dyskusji. Zaczęło się od porażki przy własnym serwisie, ale w sumie udało się trzykrotnie przełamać Kraus i wygrać 6:3.

Dzięki temu Chwalińska sięgnęła po swój trzeci w karierze triumf w turnieju rangi WTA 125. To z pewnością pomoże jej awansować w rankingu światowym.

Maja Chwalińska - Sinja Kraus 2:0 (6:1, 6:3)

