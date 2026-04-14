Polska trenerka stanowczo w obronie Igi Świątek! Padło porównanie do legendy

Do krytyków Świątek postanowiła odnieść się Zaniewska, która na co dzień odpowiada za trenowanie Marty Kostiuk. Była polska tenisistka stanęła w obronie rodaczki, przypominając ekspertom i kibicom, co stanowi twardy fundament dotychczasowych sukcesów 24-latki.

- Myślę, że u Igi jest to na pewno jej fizyczność i agresywność, ale u niej na równi podkreśliłabym mentalność - oceniła szkoleniowiec w rozmowie z portalem Interia Sport.

Zaniewska zaznaczyła, że żaden sportowiec nie jest w stanie utrzymywać się na najwyższym możliwym poziomie przez całą swoją karierę. Trenerka porównała również zawodniczkę pochodzącą z Raszyna do jednej z największych gwiazd światowego tenisa.

- To widzimy nie tylko po Idze, ale wcześniej także po Novaku Djokoviciu. Każdy jest tylko człowiekiem, więc jakiś tam spadek przychodzi prędzej czy później. To też jest normalne, nie znaczy, że to jest koniec świata - wyjaśniła.

W rozmowie poruszono niezwykle ważny aspekt psychologiczny. Polska trenerka zauważyła, z jak gigantycznym obciążeniem wiąże się status czołowego zawodnika lub zawodniczki światowego rankingu. Zwróciła uwagę, że ciągła presja wyniku to zjawisko, które mocno eksploatuje organizm gracza.

- W ogóle nie życzyłabym tego nikomu i też sama bym nie chciała tego chyba na siebie, bo jest bardzo dużo do dźwignięcia i życie kompletnie zmienia się - podsumowała Zaniewska.