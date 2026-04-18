Wiceliderka w finale! Pokonała pogromczynię Igi Świątek

Obie zawodniczki miały za sobą dość trudne ćwierćfinały. Przeciwniczką Rosjanki była Iga Świątek. Polka wygrała pierwszego seta, jednak w dwóch kolejnych partiach lepsza okazała się Andriejewa, ostatecznie sięgając po zwycięstwo. Naprzeciwko Rybakiny stanęła natomiast Leylah Fernandez. Po trzech setach (w tym dwóch rozstrzygniętych w tie-breakach) i ponad trzech godzinach gry Kazaszka przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę.

Kibice i eksperci przez to spodziewali się, że tenisistki będą zmęczone podczas sobotniego półfinału. Mimo to Rybakina i Andriejewa od początku prezentowały dobry poziom. Pierwsza partia była dość wyrównana - zawodniczki przegrały po jednym ze swoich gemów serwisowych i już prawie pewne było, że wynik partii rozstrzygnąć będzie musiał tie-break. Niespodziankę postanowiła jednak sprawić Rybakina, która przełamała przeciwniczkę w 12. gemie, tym samym wygrywając seta 7:5.

Druga część konfrontacji poszła już po myśli drugiej rakiety globu. Kazaszka bez większych problemów wygrała partię, przegrywając w tym czasie zaledwie jednego gema. Jej przeciwniczką w finale będzie Karolina Muchova.

Jelena Rybakina - Mirra Andriejewa 7:5, 6:1

