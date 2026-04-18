Wielki sukces Chwalińskiej! Polka w finale

Krystian NatońskiTenis

Maja Chwalińska kapitalnie zaprezentowała się w sobotnim półfinale turnieju WTA w portugalskim Oeiras. Polka w świetnym stylu pokonała Robin Montgomery, oddając rywalce tylko dwa gemy.

Portret uśmiechniętej młodej kobiety.
fot. Instagram
Chwalińska, która w rankingu WTA plasuje się na 129. miejscu, była faworytką półfinału z Montgomery, która w światowym zestawieniu zajmuje 461. pozycję. Obie tenisistki nie miały jeszcze okazji do rywalizacji ze sobą aż do sobotniego popołudnia.

 

Amerykanka nie miała zbyt wiele do powiedzenia, o czym świadczą wyniki poszczególnych setów. W pierwszym Chwalińska pozwoliła jej na zdobycie zaledwie dwóch gemów, natomiast w drugim wygrała do zera!

 

Dzięki temu Polka awansowała do finału turnieju w Portugalii, w którym zmierzy się z Petrą Marcinko lub Sinją Kraus. We wcześniejszych rundach nasza singlistka zwyciężyła Kaitlin Quevedo, rozstawioną z numerem pierwszym Beatriz Haddad-Maię oraz rozstawioną z numerem piątym Simonę Waltert.

 

Maja Chwalińska - Robin Montgomery 2:0 (6:2, 6:0)

Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
MAJA CHWALIŃSKATENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W OEIRAS
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 