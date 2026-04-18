Wielki sukces Chwalińskiej! Polka w finale

Chwalińska, która w rankingu WTA plasuje się na 129. miejscu, była faworytką półfinału z Montgomery, która w światowym zestawieniu zajmuje 461. pozycję. Obie tenisistki nie miały jeszcze okazji do rywalizacji ze sobą aż do sobotniego popołudnia.

Amerykanka nie miała zbyt wiele do powiedzenia, o czym świadczą wyniki poszczególnych setów. W pierwszym Chwalińska pozwoliła jej na zdobycie zaledwie dwóch gemów, natomiast w drugim wygrała do zera!

Dzięki temu Polka awansowała do finału turnieju w Portugalii, w którym zmierzy się z Petrą Marcinko lub Sinją Kraus. We wcześniejszych rundach nasza singlistka zwyciężyła Kaitlin Quevedo, rozstawioną z numerem pierwszym Beatriz Haddad-Maię oraz rozstawioną z numerem piątym Simonę Waltert.

Maja Chwalińska - Robin Montgomery 2:0 (6:2, 6:0)

