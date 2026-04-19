Andriej Rublow i Arthur Fils zagrają w finale turnieju ATP w Barcelonie. Rozstawiony z numerem piątym rosyjski tenisista pokonał Serba Hamada Medjedovica 3:6, 6:2, 6:2, a występujący z "dziewiątką" Francuz wygrał z Hiszpanem Rafaelem Jodarem 3:6, 6:3, 6:2.

Bilans ich dotychczasowych meczów to 1-1. Rublow stanie przed szansą wygrania 18. turnieju w karierze. Fils ma na koncie trzy tytuły.

