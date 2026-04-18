Zverev na kolanach! Znamy finalistów turnieju w Monachium

Niespełna 24-letni Cobolli po raz pierwszy pokonał tenisistę z najlepszej trójki światowego rankingu. W niedzielę stanie przed szansą wygrania czwartego turnieju w karierze.

Włoch na liście ATP jest 16., a Shelton szósty. Amerykanin rok temu w Monachium przegrał finał ze Zverevem. Rówieśnik Cobollego ma w dorobku cztery tytuły.

To będzie ich szóste spotkanie; bilans 3-2 na korzyść Sheltona.

Wyniki półfinałów:

Flavio Cobolli (Włochy, 4) - Alexander Zverev (Niemcy, 1) 6:3, 6:3

Ben Shelton (USA, 2) - Alex Molcan (Słowacja) 6:3, 6:4

Transmisja finału ATP w Monachium Cobolli - Shelton w niedzielę od godziny 13:30 w Polsacie Sport 3, Polsacie Sport Premium 1 oraz na platformie Polsat Box Go.

KP, PAP