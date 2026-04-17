Mistrzyni Wimbledonu zawieszona na cztery lata?! W tle afera dopingowa

Sprawa została zgłoszona na portalu iSport.cz, na którym czeska tenisistka i jej prawnik Jan Exner opisali sytuację. Jak twierdzi Vondrousova, komisarz niemieckiej agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami podczas kontroli poza zawodami 3 grudnia ubiegłego roku, dlatego nie wpuszczono go do jej mieszkania.

Mistrzyni wielkoszlemowego Wimbledonu 2023, obecnie 46. w światowym rankingu, nie została tymczasowo zawieszona. Mimo powracających problemów z barkiem i spornej sytuacji antydopingowej planuje zagrać w nadchodzącym turnieju WTA 1000 w Madrycie.

Po wszystkim głos zabrała sama zainteresowana. Poruszyła jednak temat problemów psychicznych, z którymi się zmaga.

"Eksperci potwierdzili, że cierpiałam na ostrą reakcję stresową i uogólnione zaburzenie lękowe" - napisała.

"W tamtej chwili strach przyćmił mój osąd i po prostu nie potrafiłam racjonalnie przeanalizować sytuacji. Po tym, co przydarzyło się Petrze, nie przyjmujemy nieznajomych do naszych drzwi frywolnie" - dodała, nawiązując do sytuacji Petry Kvitovej, która została przed laty zaatakowana przez nożownika.

jc, PAP