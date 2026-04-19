Najwyżej rozstawiona Jelena Rybakina oraz Karolina Muchova zagrają w finale turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Stuttgarcie. Tenisistka z Kazachstanu wygrała z pogromczynią Igi Świątek w ćwierćfinale - Rosjanką Mirrą Andrejewą 7:5, 6:1, a Czeszka pokonała Ukrainkę Elinę Switolinę 6:4, 2:6, 6:4.

Z trzech dotychczasowych spotkań tych zawodniczek Muchova wygrała dwa, w tym ostatnie w styczniu w ćwierćfinale w Brisbane.

29-letnia Czeszka ma szansę na trzeci tytuł w karierze. W 2019 roku zwyciężyła w Seulu, a w lutym obecnego roku w Dosze.

Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Karolina Muchova na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:00.