Finał WTA w Stuttgarcie: Jelena Rybakina - Karolina Muchova. Relacja live i wynik na żywo
Jelena Rybakina - Karolina Muchova to finał turnieju WTA w Stuttgarcie. Relacja live i wynik na żywo meczu Jelena Rybakina - Karolina Muchova na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 13:00.
Najwyżej rozstawiona Jelena Rybakina oraz Karolina Muchova zagrają w finale turnieju WTA 500 na kortach ziemnych w Stuttgarcie. Tenisistka z Kazachstanu wygrała z pogromczynią Igi Świątek w ćwierćfinale - Rosjanką Mirrą Andrejewą 7:5, 6:1, a Czeszka pokonała Ukrainkę Elinę Switolinę 6:4, 2:6, 6:4.
Z trzech dotychczasowych spotkań tych zawodniczek Muchova wygrała dwa, w tym ostatnie w styczniu w ćwierćfinale w Brisbane.
29-letnia Czeszka ma szansę na trzeci tytuł w karierze. W 2019 roku zwyciężyła w Seulu, a w lutym obecnego roku w Dosze.
