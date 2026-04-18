Niespodzianki nie było. Wiemy, kto zagra o tytuł w Barcelonie!

Tenis

Andriej Rublow i Arthur Fils zagrają w finale turnieju ATP w Barcelonie. Rozstawiony z numerem piątym rosyjski tenisista pokonał Serba Hamada Medjedovica 3:6, 6:2, 6:2, a występujący z "dziewiątką" Francuz wygrał z Hiszpanem Rafaelem Jodarem 3:6, 6:3, 6:2.

Tenisista z opaską na głowie, w białej koszulce, świętuje zdobycie punktu, zaciskając pięść.
fot. PAP/EPA
Andriej Rublow

Bilans ich dotychczasowych meczów to 1-1. Rublow stanie przed szansą wygrania 18. turnieju w karierze. Fils ma na koncie trzy tytuły.

 

Wyniki półfinałów:

 

Andriej Rublow (Rosja, 5) - Hamad Medjedović (Serbia) 3:6, 6:2, 6:2
Arthur Fils (Francja, 9) - Rafael Jodar (Hiszpania) 3:6, 6:3, 6:2

 

Transmisja finału ATP w Barcelonie w niedzielę od godziny 16:00 w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go.

KP, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
TENISTURNIEJE ATP I WTA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 