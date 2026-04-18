Niespodzianki nie było. Wiemy, kto zagra o tytuł w Barcelonie!
Andriej Rublow i Arthur Fils zagrają w finale turnieju ATP w Barcelonie. Rozstawiony z numerem piątym rosyjski tenisista pokonał Serba Hamada Medjedovica 3:6, 6:2, 6:2, a występujący z "dziewiątką" Francuz wygrał z Hiszpanem Rafaelem Jodarem 3:6, 6:3, 6:2.
Bilans ich dotychczasowych meczów to 1-1. Rublow stanie przed szansą wygrania 18. turnieju w karierze. Fils ma na koncie trzy tytuły.
ZOBACZ TAKŻE: Zverev na kolanach! Znamy finalistów turnieju w Monachium
Wyniki półfinałów:
Andriej Rublow (Rosja, 5) - Hamad Medjedović (Serbia) 3:6, 6:2, 6:2
Arthur Fils (Francja, 9) - Rafael Jodar (Hiszpania) 3:6, 6:3, 6:2
Transmisja finału ATP w Barcelonie w niedzielę od godziny 16:00 w Polsacie Sport 3 oraz na platformie Polsat Box Go.
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Renata Kopczyk: Przy tym stężeniu trudno byłoby mówić o intencjonalnym dopingu