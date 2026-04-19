Jesus Imaz przeszedł do historii! Jest liderem

35-letni Hiszpan do „Klubu 100”, zrzeszającego zdobywców co najmniej 100 bramek w rozgrywkach polskiej ekstraklasy, dołączył 17 sierpnia ubiegłego roku.

Obecnie do tego elitarnego grona należy 33 piłkarzy, w tym dwóch obcokrajowców. Zawodnik Jagiellonii w niedzielę wyprzedził Portugalczyka Flavio Paixao. Były napastnik Śląska Wrocław i Lechii Gdańsk zakończył karierę z bilansem 108 goli.

Imaz występuje na polskich boiskach od 2017 roku. Pierwsze 14 bramek w ekstraklasie zaliczył w barwach Wisły Kraków, a kolejne 96 jako zawodnik Jagiellonii, do której przeniósł się na początku 2019.

Rekordzistą „Klubu 100” pozostaje Ernest Pohl - 186 trafień, a za nim sklasyfikowani są Lucjan Brychczy - 182 i Tomasz Frankowski - 168.

BS, PAP