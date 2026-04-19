Czas na ostateczne rozstrzygnięcia w siatkarskiej PlusLidze. W meczu o brązowy medal zmierzą się zawodnicy PGE Projektu Warszawa i Asseco Resovii Rzeszów.

- Liczyliśmy na lepszą grę i na więcej. Przegraliśmy ten półfinał zdecydowanie i w nienajlepszym stylu. Drużyna z Zawiercia jest bardzo dobra, rywalizuje w Europie o najwyższe laury, więc przegrać nie jest wstyd, ale na pewno styl i walka mogły być lepsze – powiedział po półfinałowym starciu z Aluron CMC Wartą Zawiercie Artur Szalpuk, przyjmujący Asseco Resovii Rzeszów.

PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów. Kiedy mecz? O której godzinie?

Rywalizacja o trzecie miejsce toczyć się będzie do trzech zwycięstw. Pierwszy mecz, którego gospodarzem będzie Projekt, rozegrany zostanie w sobotę 24 kwietnia o godzinie 17.30.

BS, Polsat Sport