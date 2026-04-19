Pięć goli i czerwona kartka! Szalony przebieg meczu PKO BP Ekstraklasy

Piłka nożna

Raków Częstochowa pokonał Cracovię w niedzielnym meczu PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze wygrali 4:1.

Piłkarze Rakowa Częstochowa świętują bramkę, na pierwszym planie czterech zawodników w czerwonych strojach, w tle trybuny wypełnione kibicami.
fot. PAP
Piłkarze Rakowa Częstochowa cieszą się ze strzelonej bramki w meczu z Cracovią

Raków Częstochowa - Cracovia 4:1 (2:0)

Bramki: 1:0 Patryk Makuch (39), 2:0 Jonatan Braut Brunes (45+1- rzut karny), 2:1 Dijon Kameri (50), 3:1 Patryk Makuch (60), 4:1 Leonardo Rocha (90+1).

 

Raków Częstochowa: Oliwier Zych - Paweł Dawidowicz (46. Ariel Mosór), Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Fran Tudor (62. Adriano Amorim), Marko Bulat (82. Abraham Ojo), Oskar Repka, Jean Carlos Silva - Patryk Makuch, Isak Brusberg (62. Tomasz Pieńko), Jonatan Braut Brunes (82. Leonardo Rocha).

 

Cracovia: Sebastian Madejski - Oskar Wójcik (71. Brahim Traore), Gustav Henriksson, Bosko Sutalo, Mauro Perković - Dominik Piła (82. Mateusz Tabisz), Mateusz Klich (71. Karol Knap), Amir Al-Ammari - Ajdin Hasić, Pau Sans (71. Jean Batoum), Dijon Kameri (62. Mateusz Praszelik). 

 

Żółte kartki - Raków Częstochowa: Isak Brusberg. Cracovia Kraków: Bosko Sutalo, Gustav Henriksson.

Czerwona kartka - Cracovia Kraków: Amir Al-Ammari (44-faul).

 

Sędzia: Szymon Marciniak (Płock).

Widzów: 5 365.

BS, PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
CRACOVIAEKSTRAKLASAPIŁKA NOŻNARAKÓW CZĘSTOCHOWA
PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 