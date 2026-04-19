Pięć goli i czerwona kartka! Szalony przebieg meczu PKO BP Ekstraklasy
Raków Częstochowa pokonał Cracovię w niedzielnym meczu PKO BP Ekstraklasy. Gospodarze wygrali 4:1.
Raków Częstochowa - Cracovia 4:1 (2:0)
Bramki: 1:0 Patryk Makuch (39), 2:0 Jonatan Braut Brunes (45+1- rzut karny), 2:1 Dijon Kameri (50), 3:1 Patryk Makuch (60), 4:1 Leonardo Rocha (90+1).
Raków Częstochowa: Oliwier Zych - Paweł Dawidowicz (46. Ariel Mosór), Bogdan Racovitan, Stratos Svarnas - Fran Tudor (62. Adriano Amorim), Marko Bulat (82. Abraham Ojo), Oskar Repka, Jean Carlos Silva - Patryk Makuch, Isak Brusberg (62. Tomasz Pieńko), Jonatan Braut Brunes (82. Leonardo Rocha).
Cracovia: Sebastian Madejski - Oskar Wójcik (71. Brahim Traore), Gustav Henriksson, Bosko Sutalo, Mauro Perković - Dominik Piła (82. Mateusz Tabisz), Mateusz Klich (71. Karol Knap), Amir Al-Ammari - Ajdin Hasić, Pau Sans (71. Jean Batoum), Dijon Kameri (62. Mateusz Praszelik).
Żółte kartki - Raków Częstochowa: Isak Brusberg. Cracovia Kraków: Bosko Sutalo, Gustav Henriksson.
Czerwona kartka - Cracovia Kraków: Amir Al-Ammari (44-faul).
Sędzia: Szymon Marciniak (Płock).
Widzów: 5 365.