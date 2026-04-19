Polak mistrzem kraju! Trzeci tytuł w historii

Na cztery kolejki przed zakończeniem rozgrywek NK Celje ma 68 punktów i o 13 wyprzedza FC Koper.

Poprzednio piłkarze NK Celje zdobyli mistrzostwo Słowenii w 2020 i 2024 roku.

W tym sezonie drużyna Bejgera rywalizowała w Lidze Konferencji UEFA m.in. z Legią i wygrała u siebie z warszawskim zespołem 2:1 - w listopadzie w 3. kolejce fazy zasadniczej. Polski obrońca wystąpił wówczas w podstawowym składzie gospodarzy.

