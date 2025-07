10 najlepszych akcji Igi Świątek w Wimbledonie 2025 (WIDEO)

Co to był za występ Świątek! Polka podczas Wimbledonu 2025 straciła zaledwie jednego seta. W wielkim finale natomiast wygrała... do zera, pokonując 6:0, 6:0 Amandę Anisimovą.

W trakcie turnieju Świątek zanotowała wiele efektownych zagrań. Przygotowaliśmy 10 najlepszych uderzeń Polki podczas tegorocznego turnieju.

10 najlepszy zagrań Świątek w Wimbledonie:

W poniedziałek Świątek awansuje z czwartego na trzecie miejsce w światowym rankingu, którego... nie zajmowała nigdy wcześniej, choć łącznie przez 125 tygodni była liderką zestawienia WTA.

Za zwycięstwo Polka otrzyma trzy miliony funtów, czyli ok. 15 mln złotych.

BS, Polsat Sport