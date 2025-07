Iga Świątek z kolejnym trofeum! Prestiżowe wyróżnienie

Iga Świątek Mistrzynią Świata ITF w 2024 roku uznana została w styczniu 2025. Po sześciu miesiącach oczekiwania Polka otrzymała nagrodę od Międzynarodowej Federacji Tenisowej.

ZOBACZ TAKŻE: Ależ piękna para! Świątek i Sinner zatańczyli na Wimbledonie (WIDEO)

- Cześć wszystkim, z tej strony Iga. Właśnie odebrałam trofeum dla Mistrzyni Świata ITF w 2024. Jestem bardzo szczęśliwa. To był rok wzlotów i upadków, wielu dobrych wyników. Podsumowując wszystko z tym pucharem w ręku, jest to naprawdę wyjątkowe i motywujące do jeszcze cięższej pracy - powiedziała Świątek na nagraniu opublikowanym przez oficjalne konto ITF.

Ostatni czas nie należał dla Polki do najłatwiejszych. Była zawieszona w związku z aferą dopingową, zmieniła trenera, prezentowała niższy poziom, od Roland Garros do Bad Homburg 2025 nie zaliczyła żadnego finału, nie obroniła tytułu w Paryżu, zanotowała bolesny spadek w rankingu WTA.

Swipe to hear from this year’s Wimbledon champion and our 2024 ITF World Champion presented by Uniqlo… Iga Swiatek 👀 pic.twitter.com/ECPbT2mtQk — ITF (@ITFTennis) July 14, 2025

Wszystko to odbiła sobie w ostatnich dwóch tygodniach, odnosząc wymarzony triumf na Wimbledonie. Polka nie należała do głównych faworytek, lecz w Londynie zaprezentowała fantastyczną dyspozycję i była bezkonkurencyjna. Dołożyła tym samym do swojego dorobku szósty wielkoszlemowy triumf.