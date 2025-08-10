Walkower w meczu Igi Świątek! Awans bez gry w Cincinnati

Marta Kostiuk wycofała się z turnieju WTA w Cincinnati. Tym samym Iga Świątek awansowała do czwartej rundy bez konieczności rywalizacji z reprezentantką Ukrainy.

Kolejną rywalką raszynianki w Cincinnati miała być Kostiuk. Rozstawiona z numerem 25. Ukrainka bez kłopotów pokonała w sobotę doświadczoną Niemkę polskiego pochodzenia Tatjanę Marię 6:0, 6:1.

 

W swoim pierwszym spotkaniu podczas tego turnieju Świątek natomiast ograła Anastazję Potapową. Polka pokonała Rosjankę w dwóch setach.

 

Do tej pory Świątek i Kostiuk grały ze sobą trzykrotnie. Za każdym razem lepsza była Polka, za każdym razem triumfując bez straty seta. Po raz ostatni w... Cincinnati w 2024 roku.

 

Jak się okazało, do kolejnego starcia jak na razie nie dojdzie. Kostiuk musiała wycofać się z turnieju ze względu na kontuzję nadgarstka.

 

W następnym spotkaniu w Cincinnati polska tenisistka zmierzy się z lepszą z meczu Sorana Cirstea - Yue Yuan. Rumunka wcześniej wyeliminowała Magdalenę Fręch, ogrywając Polkę po trzysetowym starciu.

