Świątek - Paolini. Wynik meczu. Kto wygrał finał w Cincinnati?

Iga Świątek - Jasmine Paolini to finał turnieju WTA w Cincinnati. Kto wygrał mecz Świątek - Paolini? Jaki był wynik finału Świątek - Paolini w Cincinnati?

Iga Świątek po raz pierwszy w karierze awansowała do finału turnieju WTA w Cincinnati. W półfinale polska tenisistka ograła w dwóch setach reprezentantkę Kazachstanu Jelenę Rybakinę.

 

Świątek awansowała do finału, a to nie koniec dobrych wieści. To już pewne

 

Już przed zakończeniem drugiego półfinału pewne było, że w finale będziemy świadkami ciekawego starcia. Finałową rywalkę Świątek wyłoniło bowiem starcie Jasmine Paolini - Weronika Kudermietowa. Ostatecznie Włoszka wygrała w trzech setach i zameldowała się w finale.

 

Turniej w Cincinnati to ostatni etap przygotowań do turnieju US Open. Świątek wygrała ten wielkoszlemowy turniej w 2022 roku, pokonując w finale reprezentantkę Tunezji Ons Jabeur.

Świątek - Paolini. Wynik meczu. Kto wygrał finał?

Wynik finału Świątek - Paolini poznamy w nocy z poniedziałku na wtorek polskiego czasu. O tym, kto wygrał finał Świątek - Paolini w Cincinnati, przekonamy się więc w nocy.

