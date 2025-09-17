Świątek wraca do gry po występie w wielkoszlemowym US Open. Polka zakończyła udział w nowojorskim turnieju na ćwierćfinale, przegrywając z Amerykanką Amandą Anisimową w dwóch setach (4:6, 3:6).

W Seulu tenisistka z Raszyna jest najwyżej rozstawioną zawodniczką i rozpocznie rywalizację od drugiej rundy.

ZOBACZ TAKŻE: Sabalenka mówi "pas"! Olbrzymia szansa dla Świątek

W światowym rankingu 24-latka jest druga, a do prowadzącej Aryny Sabalenki traci aż 3292 punkty. Białorusinka w tym tygodniu nie startuje, co oznacza, że jeśli Polka wygra w Seulu, to zmniejszy stratę o 500 pkt.

Pierwszą przeciwniczką Świątek w turnieju WTA 500 w stolicy Korei Południowej będzie Sorana Cirstea. Rumunka, plasująca się na 66. miejscu w światowym rankingu, w pierwszej rundzie pewnie pokonała kwalifikantkę - Anastasiję Zacharową - 6:3, 6:1. Polka miała w tej fazie wolny los.

W dalszej fazie turnieju najgroźniejszymi przeciwniczkami Polki mogą okazać się m.in. Jekatierina Aleksandrowa, Clara Tauson oraz Daria Kasatkina.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Sorana Cirstea na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport, PAP