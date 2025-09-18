Iga Świątek - Barbora Krejcikova. Relacja live i wynik na żywo

Iga Świątek pierwszy raz w karierze występuje w Korei Południowej. W imprezie rangi WTA 500 w Seulu została rozstawiona z numerem 1, dzięki czemu w pierwszej rundzie miała wolny los.

W drugiej fazie przeciwniczką Polki była Sorana Cirstea. Świątek nie miała większych problemów w starciu z Rumunką i sięgnęła po triumf w dwóch setach.

Sześciokrotna mistrzyni wielkoszlemowa jest już tym samym w ćwierćfinale zmagań. Na tym etapie zmagań jej rywalką jest Barbora Krejcikova, która także ma na swoim koncie tytuły najwyższej rangi - Roland Garros 2021 i Wimbledon 2024.

Czeszka w Seulu gra od 1/32 finału. W swoim pierwszym spotkaniu odprawiła Rosjankę Tatianę Prozorową, natomiast w drugiej rundzie po emocjonującej batalii wyeliminowała turniejową "8" - Brytyjkę Emmę Raducanu.

Dla Świątek i Krejcikovej to szósta bezpośrednia potyczka. Do tej pory bilans korzystny jest dla Polki, która była górą trzykrotnie, natomiast dwa razy schodziła z kortu pokonana.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Barbora Krejcikova na Polsatsport.pl.