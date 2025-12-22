Oto najnowszy ranking WTA. Tak wygląda sytuacja Igi Świątek

Wielkimi krokami zbliża się inauguracja sezonu 2026 w tenisie. Zawodnicy i zawodniczki ruszą do gry po świętach Bożego Narodzenia, a karuzela w pełni rozkręci się w styczniu przed Australian Open. W międzyczasie WTA opublikowała najnowszy ranking singlistek.

Z powodu małej intensywności rozgrywania spotkań nie doszło do większych zmian w tabeli. Liderem pozostaje Aryna Sabalenka, która zgromadziła do tej pory 10870 punktów. Za nią plasuje się Iga Świątek, której dorobek wynosi 8395 punktów. Podium uzupełnia Coco Gauff z wynikiem 6763 punktów.

Kolejne klasyfikowane Polki również nie zmieniły swoich pozycji. Magda Linette utrzymała 55. lokatę, a Magdalena Fręch 59. W drugiej setce rankingu mamy trzy reprezentantki Polski: Lindę Klimovicową (WTA 138), Katarzynę Kawę (WTA 139) i Maję Chwalińską (WTA 150).

Ranking WTA w grzej pojedynczej:

1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 10870 pkt

2. Iga Świątek (Polska) 8395

3. Coco Gauff (USA) 6763

4. Amanda Anisimova (USA) 6287

5. Jelena Rybakina (Kazachstan) 5850

6. Jessica Pegula (USA) 5583

7. Madison Keys (USA) 4335

8. Jasmine Paolini (Włochy) 4325

9. Mirra Andriejewa (Rosja) 4319

10. Jekaterina Aleksandrowa 3375

…

55. Magda Linette (Polska) 1089

59. Magdalena Fręch (Polska) 1051

138. Linda Klimovicova (Polska) 538

139. Katarzyna Kawa (Polska) 537

150. Maja Chwalińska (Polska) 493

324. Martyna Kubka (Polska) 196

397. Weronika Ewald (Polska) 152

447. Urszula Radwańska (Polska) 125

462. Zuzanna Pawlikowska (Polska) 119

502. Weronika Falkowska (Polska) 104

504. Anna Hertel (Polska) 104

634. Marcelina Podlińska (Polska) 71

649. Monika Stankiewicz (Polska) 66

711. Gina Feistel (Polska) 54

948. Stefania Rogozińska-Dzik (Polska) 23

982. Inka Wawrzkiewicz (Polska) 21

1005. Amelia Paszun (Polska) 19

1007. Daria Kuczer (Polska) 19

1026. Zuzanna Kolonus (Polska) 18

1075. Nadia Kulbiej (Polska) 15

1077. Barbara Kostecka (Polska) 15

1139. Barbara Straszewska (Polska) 13

1221. Anna Kmiecik (Polska) 10

1259. Daria Górska (Polska) 9

1279. Olivia Bergler (Polska) 8

1312. Oriana Gniewkowska (Polska) 7

1351. Dominika Podhajecka (Polska) 6

1446. Nika Hurkacz (Polska) 4

1446. Xenia Bandurowska (Polska) 4

1475. Magdalena Baniak (Polska) 3

JZ, Polsat Sport