Oto najnowszy ranking WTA. Tak wygląda sytuacja Igi Świątek
W poniedziałek 22 grudnia WTA opublikowało najnowszy ranking tenisistek. Liderką pozostaje Aryna Sabalenka, za którą znajduje się Iga Świątek. Które miejsca zajmują pozostałe Polki?
Wielkimi krokami zbliża się inauguracja sezonu 2026 w tenisie. Zawodnicy i zawodniczki ruszą do gry po świętach Bożego Narodzenia, a karuzela w pełni rozkręci się w styczniu przed Australian Open. W międzyczasie WTA opublikowała najnowszy ranking singlistek.
ZOBACZ TAKŻE: Wim Fissette wprost o Idze Świątek. W tym Polka musi być lepsza
Z powodu małej intensywności rozgrywania spotkań nie doszło do większych zmian w tabeli. Liderem pozostaje Aryna Sabalenka, która zgromadziła do tej pory 10870 punktów. Za nią plasuje się Iga Świątek, której dorobek wynosi 8395 punktów. Podium uzupełnia Coco Gauff z wynikiem 6763 punktów.
Kolejne klasyfikowane Polki również nie zmieniły swoich pozycji. Magda Linette utrzymała 55. lokatę, a Magdalena Fręch 59. W drugiej setce rankingu mamy trzy reprezentantki Polski: Lindę Klimovicową (WTA 138), Katarzynę Kawę (WTA 139) i Maję Chwalińską (WTA 150).
Ranking WTA w grzej pojedynczej:
1. Aryna Sabalenka (Białoruś) 10870 pkt
2. Iga Świątek (Polska) 8395
3. Coco Gauff (USA) 6763
4. Amanda Anisimova (USA) 6287
5. Jelena Rybakina (Kazachstan) 5850
6. Jessica Pegula (USA) 5583
7. Madison Keys (USA) 4335
8. Jasmine Paolini (Włochy) 4325
9. Mirra Andriejewa (Rosja) 4319
10. Jekaterina Aleksandrowa 3375
…
55. Magda Linette (Polska) 1089
59. Magdalena Fręch (Polska) 1051
138. Linda Klimovicova (Polska) 538
139. Katarzyna Kawa (Polska) 537
150. Maja Chwalińska (Polska) 493
324. Martyna Kubka (Polska) 196
397. Weronika Ewald (Polska) 152
447. Urszula Radwańska (Polska) 125
462. Zuzanna Pawlikowska (Polska) 119
502. Weronika Falkowska (Polska) 104
504. Anna Hertel (Polska) 104
634. Marcelina Podlińska (Polska) 71
649. Monika Stankiewicz (Polska) 66
711. Gina Feistel (Polska) 54
948. Stefania Rogozińska-Dzik (Polska) 23
982. Inka Wawrzkiewicz (Polska) 21
1005. Amelia Paszun (Polska) 19
1007. Daria Kuczer (Polska) 19
1026. Zuzanna Kolonus (Polska) 18
1075. Nadia Kulbiej (Polska) 15
1077. Barbara Kostecka (Polska) 15
1139. Barbara Straszewska (Polska) 13
1221. Anna Kmiecik (Polska) 10
1259. Daria Górska (Polska) 9
1279. Olivia Bergler (Polska) 8
1312. Oriana Gniewkowska (Polska) 7
1351. Dominika Podhajecka (Polska) 6
1446. Nika Hurkacz (Polska) 4
1446. Xenia Bandurowska (Polska) 4
1475. Magdalena Baniak (Polska) 3