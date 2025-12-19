Ikona tenisa ogłosiła oficjalnie. Nadchodzący sezon będzie ostatnim

"Jeszcze jeden zryw. Każda książka potrzebuje zakończenia. Czas napisać ostatni rozdział mojej kariery jako profesjonalnego tenisisty. Sezon 2026 będzie moim ostatnim rokiem w tourze" - napisał w swoich mediach społecznościowych Stanislas Wawrinka.

40-letni Szwajcar nadal ma jednak duże ambicje.

"Wciąż chcę przesuwać własne granice i zakończyć tę drogę w jak najlepszy sposób. Wciąż mam marzenia związane z tym sportem. Cieszyłem się każdą chwilą tego, co dał mi tenis - szczególnie emocjami, które czuję, grając przed Wami. Z niecierpliwością czekam, by zobaczyć się z Wami jeszcze jeden raz, na całym świecie. Jeszcze jeden zryw" - dodał.

Wawrinka to jeden z nielicznych zawodników, który był w stanie rywalizować z "Wielką Trójką": Rogerem Federerem, Rafaelem Nadalem i Novakiem Djokoviciem. Szwajcar, mimo ich hegemonii, zdołał zdobyć trzy tytuły wielkoszlemowe: Australian Open 2014, Roland Garros 2015, US Open 2016.

Najwyżej w rankingu Wawrinka klasyfikowany był na trzecim miejscu. Ponadto łącznie Szwajcar sięgnął po 16 tytułów w tourze. W 2008 roku w Pekinie został mistrzem olimpijskim w deblu wraz z Federerem. W 2014 razem ze swoją reprezentacją zdobył także Puchar Davisa.