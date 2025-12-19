Sabalenka postawiła Świątek obok Sereny Williams. Powiedziała to wprost

Julian CieślakIga Świątek

Aryna Sabalenka wypowiedziała się na temat najlepszych tenisistek, z którymi mogła rywalizować. Białorusinka wskazała dwa nazwiska. Postawiła Igę Świątek obok legendy dyscypliny.

Aryna Sabalenka uśmiecha się, w tle w okręgu znajduje się zdjęcie Igi Świątek.
fot. PAP/EPA, PAP
Aryna Sabalenka i Iga Świątek

Aryna Sabalenka to jedna z najlepszych tenisistek ostatnich sezonów. Podobnie było w tym roku. Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) przyznała Białorusince tytuł mistrzyni świata 2025.

 

ZOBACZ TAKŻE: Kiedy gra Iga Świątek? Znamy datę! Kibice będą zaskoczeni

 

Takie wyróżnienie w rękach Sabalenki nie może dziwić. Ta została liderką rankingu WTA na koniec kampanii. Zwyciężyła przede wszystkim wielkoszlemowe US Open, a w Australian Open i Roland Garros dotarła do finału. Ponadto zwyciężyła turnieje w Brisbane, Miami i Madrycie.

 

TNT Sports zapytało natomiast Sabalenkę o najlepszą zawodniczkę, z którą kiedykolwiek grała. Odpowiedziała jasno.

 

- Wow, najlepsza? Grałam raz z Sereną Williams. Dlatego będą to Serena i Iga Świątek - stwierdziła.

 

Sabalenka miała okazję zmierzyć się z Amerykanką w 1/8 finału Australian Open 2021. Białorusinka poniosła porażkę w trzech setach.

 

Świątek to natomiast odwieczna przeciwniczka Sabalenki. Panie spotykały się dotąd 13 razy w oficjalnych meczach. Bilans ich bezpośrednich potyczek wynosi 8:5 na korzyść Polki.

Przejdź na Polsatsport.pl
ARYNA SABALENKAIGA ŚWIĄTEKINNESERENA WILLIAMSTENISTURNIEJE ATP I WTAWTAWTA TOUR
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Iga Świątek: Chciałabym jak najszybciej znowu poczuć tę moc
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 