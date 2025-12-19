Sabalenka postawiła Świątek obok Sereny Williams. Powiedziała to wprost

Aryna Sabalenka to jedna z najlepszych tenisistek ostatnich sezonów. Podobnie było w tym roku. Międzynarodowa Federacja Tenisowa (ITF) przyznała Białorusince tytuł mistrzyni świata 2025.

Takie wyróżnienie w rękach Sabalenki nie może dziwić. Ta została liderką rankingu WTA na koniec kampanii. Zwyciężyła przede wszystkim wielkoszlemowe US Open, a w Australian Open i Roland Garros dotarła do finału. Ponadto zwyciężyła turnieje w Brisbane, Miami i Madrycie.

TNT Sports zapytało natomiast Sabalenkę o najlepszą zawodniczkę, z którą kiedykolwiek grała. Odpowiedziała jasno.

- Wow, najlepsza? Grałam raz z Sereną Williams. Dlatego będą to Serena i Iga Świątek - stwierdziła.

Sabalenka miała okazję zmierzyć się z Amerykanką w 1/8 finału Australian Open 2021. Białorusinka poniosła porażkę w trzech setach.

Świątek to natomiast odwieczna przeciwniczka Sabalenki. Panie spotykały się dotąd 13 razy w oficjalnych meczach. Bilans ich bezpośrednich potyczek wynosi 8:5 na korzyść Polki.