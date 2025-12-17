Kiedy gra Iga Świątek? Znamy datę! Kibice będą zaskoczeni

Krystian NatońskiIga Świątek

Iga Świątek znajduje się obecnie na etapie przygotowań do kolejnego sezonu, który oficjalnie rozpocznie się w styczniu. Okazuje się jednak, że wiceliderka rankingu WTA wybiegnie na kort jeszcze w tym roku! W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia nasza singlistka wystąpi w meczu pokazowym przeciwko Jelenie Rybakinie.

Iga Świątek siedząca przy stole z mikrofonem w dłoni, obok niej dwie inne osoby.
fot. PAP
Iga Świątek zagra m.in. z Jeleną Rybakiną w cyklu World Tennis Continental Cup

Spotkanie Świątek z Rybakiną odbędzie się w ramach cyklu World Tennis Continental Cup. Areną zmagań będzie Shenzen w Chinach. Najpierw miejscowej publiczności zaprezentują się Belinda Bencić i Xinyu Wang, a następnie dojdzie do rywalizacji Polski z Kazaszką.

 

Obie konfrontacje zapowiadają się pasjonująco i będą niejako zwiastunem styczniowych emocji. To właśnie wtedy najlepsze tenisistki świata rozpoczną rywalizację w wielkoszlemowym Australian Open. Dla Świątek to najważniejsza impreza pierwszej części, a może nawet całego sezonu. Warto bowiem podkreślić, że to jedyny turniej wielkoszlemowy, którego 24-latka nie ma jeszcze w swojej kolekcji.

 

Zanim jednak to nastąpi Świątek weźmie udział w zmaganiach United Cup, gdzie wystąpi w barwach reprezentacji Polski u boku Huberta Hurkacza. Z kolei na wspomnianym World Tennis Continental Cup zmierzy się jeszcze z Wang w nocy z piątku na sobotę czasu polskiego. Na koniec, czyli 28 grudnia Polka wystąpi w mikście u boku Valentina Vacherota. Ich rywalami będą Rybakina i Andriej Rublow.

Kiedy gra Iga Świątek? O której godzinie?

Pierwszy mecz Igi Świątek został zaplanowany na piątek 26 grudnia ok. godz. 11:30 czasu polskiego z Jeleną Rybakiną. Drugi mecz Polki odbędzie się w sobotę 27 grudnia ok. godz. 4:30 z Xinyu Wang, natomiast trzeci mecz w mikście ustalono na niedzielę 28 grudnia ok. godz. 11:30.

