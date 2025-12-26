Jest triumf Świątek! Rybakina bezradna

Już za kilka dni ruszy tenisowy sezon 2026. Póki co jednak możemy śledzić turnieje pokazowe. W piątek w Shenzhen rozpoczęła się impreza World Tennis Continental Cup, w ramach której drużyna złożona z europejskich zawodników mierzy się z graczami z innych rejonów świata.

Liderką ekipy ze Starego Kontynentu jest Iga Świątek. Polka w swoim pierwszym spotkaniu rywalizowała z Jeleną Rybakiną. W mecz zdecydowanie lepiej weszła nasza rodaczka, Kazaszka natomiast popełniała sporo niewymuszonych błędów. Efektem tego było przełamanie na korzyść Świątek już w trzecim gemie. Następnie raszynianka bardzo pewnie, do zera, utrzymała swój serwis i odskoczyła na 3:1.

Przy własnym podaniu Rybakina prowadziła już 40:0, ale znów zaczęła się mylić. Polka była za to konsekwentna, zniwelowała różnicę i okazała się lepsza w grze na przewagi, dzięki czemu zapisała na swoje konto drugiego breaka. I tego Świątek udało się potwierdzić swoim serwisem, a na tablicy widzieliśmy wynik 5:1.

Po tym Kazaszka zakończyła swoją złą passę - dopisała przy swoim nazwisku drugiego gema, a kilka minut później poszła za ciosem, odrabiając jedno z dwóch przełamań. Świątek zażegnała chwilowe problemy - znów wygrała przy podaniu Rybakiny, zamykając tym samym premierową partię wynikiem 6:3 i zbliżając się do końcowej wiktorii.

Druga odsłona zmagań była zdecydowanie bardziej wyrównana, niż poprzednia. Panie grały gem za gem i trudno było o breaka. Sytuacja zmieniła się przy stanie 4:3 dla Świątek. Przy trzeciej pojedynczej okazji Polka zdołała przełamać Kazaszkę, lecz nie obyło się bez szczęścia - piłka po uderzeniu raszynianki zahaczyła wtedy o taśmę, co uniemożliwiło odegranie rywalce. Potem było po wszystkim - Świątek zamknęła mecz i dała europejskiemu zespołowi drugie zwycięstwo.

Wcześniej bowiem Szwajcarka Belinda Bencic pokonała po emocjonującym starciu Chinkę Xinyu Wang.

Iga Świątek - Jelena Rybakina 6:3, 6:3