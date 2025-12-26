Pierwsza wygrana dla teamu Świątek! Co za zwrot akcji w końcówce

Tenisowy sezon za pasem. Póki co jednak trwają turnieje pokazowe. W piątek w Shenzhen ruszyła impreza World Tennis Continental Cup, gdzie drużyna złożona z zawodników z Europy mierzy się z graczami z innych rejonów świata.

W Chinach występuje Iga Świątek, która w pierwszym meczu zmierzy się z Kazaszką Jeleną Rybakiną. Najpierw na kort wyszły jednak Belinda Bencic i Xinyu Wang.

Pierwszy set był wyrównany, a zadecydowało w nim jedno przełamanie - 6:4 lepsza okazała się reprezentantka gospodarzy. W drugiej partii sytuacja się zmieniła. Wydarzenia zostały zdominowane przez Szwajcarkę, która odniosła triumf do dwóch.

Wszystko rozstrzygnął super tie-break. Ten był zacięty, ale tylko w jego pierwszej części. Od stanu 5:4 dla Wang inicjatywę całkowicie przejęła Bencic, która zdobyła sześć punktów z rzędu i dała wiktorię europejskiemu zespołowi.

Belinda Bencic - Xinyu Wang 4:6, 6:2, 10:5