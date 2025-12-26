Iga Świątek wraca do gry! Pora na prestiżowy turniej

Julian CieślakIga Świątek

Iga Świątek wraca do gry. Polka wystąpi w turnieju pokazowym World Tennis Continental Cup w Shenzen. Wraz z naszą rodaczką, która jest liderką zespołu z Europy, zagrają inni czołowi tenisiści świata. Impreza potrwa od piątku do niedzieli.

Portret Igi Świątek w czapce z daszkiem, przygotowującej się do gry.
fot. PAP/Abaca
Iga Świątek

Jeszcze niedawno kończyliśmy tenisowy sezon 2025, tymczasem zawodnicy wracają do gry. Póki co jednak mowa o zmaganiach pokazowych. W takich, w chińskim Shenzen, udział weźmie Iga Świątek, która będzie liderką europejskiej drużyny podczas World Tennis Continental Cup.

 

W ekipie z Polką znaleźli się również inni topowi tenisiści. U boku naszej rodaczki wystąpią Szwajcarka Belinda Bencic, Włoch Flavio Cobolli oraz Monakijczyk Valentin Vacherot.

 

Zawodnicy ze Starego Kontynentu skonfrontują się z zespołem składającym się z graczy z innych części świata. Wystartują w nim Kazaszka Jelena Rybakina, Chinka Xinyu Wang, Rosjanin Andriej Rublow i Chińczyk Zhizhen Zhang.

 

Tenisiści rozegrają spotkania singlowe oraz mikstowe, w których będą zdobywać punkty dla swojej drużyny. Ta, która zapisze ich na swoje konto więcej, wyjdzie oczywiście zwycięsko z całego starcia.

 

Świątek pierwszy raz na kort wyjdzie już w piątek 26 grudnia o godzinie 11:30. Jej przeciwniczką będzie Rybakina. W następnych dniach Polka zmierzy się z Wang, a także - wspólnie z Vacherotem - wystąpi w mikście przeciwko Rybakinie i Rublowowi. Impreza potrwa do niedzieli.

