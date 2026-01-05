United Cup: Iga Świątek - Eva Lys. Relacja live i wynik na żywo

Iga Świątek inauguruje sezon 2026. Polka mierzy się z Evą Lys w ramach spotkania Polska - Niemcy w fazie grupowej reprezentacyjnego turnieju United Cup w Australii.

ZOBACZ TAKŻE: United Cup 2026. Gdzie oglądać mecze? Plan transmisji. Terminarz

Impreza ta stanowi ważny przystanek przed docelowym w tej części sezonu wielkoszlemowym Australian Open. Zmagania w Melbourne rozpoczną się już 12 stycznia i potrwają do 1 lutego.

W przeszłości Świątek i Lys już trzykrotnie stawały po dwóch stronach siatki. Za każdym razem lepsza bez straty seta była Polka, w tym dwukrotnie w zeszłym sezonie.

Lys ma już na koncie jeden mecz w tej edycji United Cup. Pokonała 6:2, 6:2 Suzan Lamens, a Niemcy odnieśli triumf 3:0 nad Holandią.

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Eva Lys na Polsatsport.pl.