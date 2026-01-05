United Cup: Iga Świątek - Eva Lys. Relacja live i wynik na żywo

Julian CieślakIga Świątek

Iga Świątek - Eva Lys to starcie w ramach spotkania Polska - Niemcy podczas United Cup. Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Eva Lys na Polsatsport.pl.

Iga Świątek inauguruje sezon 2026. Polka mierzy się z Evą Lys w ramach spotkania Polska - Niemcy w fazie grupowej reprezentacyjnego turnieju United Cup w Australii.

 

ZOBACZ TAKŻE: United Cup 2026. Gdzie oglądać mecze? Plan transmisji. Terminarz

 

Impreza ta stanowi ważny przystanek przed docelowym w tej części sezonu wielkoszlemowym Australian Open. Zmagania w Melbourne rozpoczną się już 12 stycznia i potrwają do 1 lutego.

 

W przeszłości Świątek i Lys już trzykrotnie stawały po dwóch stronach siatki. Za każdym razem lepsza bez straty seta była Polka, w tym dwukrotnie w zeszłym sezonie.

 

Lys ma już na koncie jeden mecz w tej edycji United Cup. Pokonała 6:2, 6:2 Suzan Lamens, a Niemcy odnieśli triumf 3:0 nad Holandią.

 

Relacja live i wynik na żywo meczu Iga Świątek - Eva Lys na Polsatsport.pl.

Przejdź na Polsatsport.pl
EVA LYSIGA ŚWIĄTEKNIEMCYPOLSKATENISTURNIEJE ATP I WTAUNITED CUPUNITED CUP 2026WTAWTA TOUR

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 