United Cup: Świątek/Hurkacz - Siegemund/Zverev. Relacja live i wynik na żywo

Duet Iga Świątek/Hubert Hurkacz wraca do gry. Nasi rodacy rywalizują w reprezentacyjnym turnieju United Cup, a ich pierwszymi przeciwnikami w fazie grupowej są Niemcy. W mikście mierzą się z parą Laura Siegemund/Alexander Zverev.

Świątek i Hurkacz już w poprzednich latach byli liderami naszej drużyny narodowej podczas United Cup. Zarówno w 2024, jak i 2025 poprowadzili Polskę do finału zmagań. W nich jednak musieli uznać wyższość odpowiednio Niemiec i Stanów Zjednoczonych.

Dla Biało-Czerwonych to premierowe spotkanie w tegorocznej edycji United Cup. Niemcy natomiast mają na swoim koncie już jeden triumf - pokonali 3:0 Holandię

