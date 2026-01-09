United Cup: Świątek/Hurkacz - Gauff/Harrison. Jaki wynik meczu? Kto wygrał?

Iga Świątek

Iga Świątek i Hubert Hurkacz kontra Coco Gauff i Christian Harrison to starcie półfinałowe w rywalizacji Polski z USA podczas United Cup. Jaki był wynik meczu Świątek/Hurkacz - Gauff/Harrison? Kto wygrał spotkanie Świątek/Hurkacz - Gauff/Harrison?

Mężczyzna i kobieta grający w tenisa na korcie.
fot. PAP
Rok temu w United Cup triumfowali Amerykanie. W wielkim finale pokonali oni... Polskę. Śmiało można zatem stwierdzić, że Biało-Czerwoni mają z Jankesami rachunki do wyrównania. 

 

Jak dotąd, Polacy świetnie prezentują się w tegorocznej edycji United Cup. Najpierw rozprawili się z Niemcami, a następnie bez większych problemów pokonali Holendrów. W ćwierćfinale okazali się lepsi od Australijczyków.

 

Czy i tym razem polscy tenisiści awansują do finału rozgrywek?

Wynik meczu Świątek/Hurkacz - Gauff/Harrison poznamy po zakończeniu spotkania. O tym, kto wygrał starcie Świątek/Hurkacz - Gauff/Harrison poinformujemy tuż po ostatniej akcji.

KP, Polsat Sport
IGA ŚWIĄTEKINNETENIS
Zobacz także

