Ważny komunikat ws. Świątek! Właśnie to ogłoszono

Wiadomość o tym przekazali już organizatorzy turnieju, którego Świątek jest dwukrotną triumfatorką. Polka była najlepsza w latach 2022-2023. W poprzednim roku dotarła natomiast do ćwierćfinału.

- Nie mogę się doczekać powrotu do Stuttgartu na Porsche Tennis Grand Prix. Gra w tym turnieju to dla mnie miła tradycja. Z niecierpliwością czekam na fantastyczną atmosferę w Porsche Arena i tenis na najwyższym poziomie. Jak zawsze, dam z siebie wszystko, żeby zajść jak najdalej - przekazała Polka w komunikacie prasowym.

W Stuttgarcie oprócz Świątek nie zabraknie m.in. Aryny Sabalenki oraz Evy Lys, która wystąpi przed własną publicznością. Turniej zaplanowano w dniach 13-19 kwietnia.

Na razie Świątek jest myślami przy Australian Open. W pierwszej rundzie zagra z Yue Yuan z Chin.

