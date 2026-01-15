Ważny komunikat ws. Świątek! Właśnie to ogłoszono
Iga Świątek przygotowuje się do rozpoczęcia wielkoszlemowego turnieju Australian Open, ale wiemy już, że wiceliderka rankingu WTA wybiega także myślami dalej. Właśnie poinformowano, że Polka weźmie udział w zmaganiach WTA w Stuttgarcie.
Wiadomość o tym przekazali już organizatorzy turnieju, którego Świątek jest dwukrotną triumfatorką. Polka była najlepsza w latach 2022-2023. W poprzednim roku dotarła natomiast do ćwierćfinału.
- Nie mogę się doczekać powrotu do Stuttgartu na Porsche Tennis Grand Prix. Gra w tym turnieju to dla mnie miła tradycja. Z niecierpliwością czekam na fantastyczną atmosferę w Porsche Arena i tenis na najwyższym poziomie. Jak zawsze, dam z siebie wszystko, żeby zajść jak najdalej - przekazała Polka w komunikacie prasowym.
ZOBACZ TAKŻE: Polka w finale turnieju WTA! Zagra o kolejny tytuł
W Stuttgarcie oprócz Świątek nie zabraknie m.in. Aryny Sabalenki oraz Evy Lys, która wystąpi przed własną publicznością. Turniej zaplanowano w dniach 13-19 kwietnia.
Na razie Świątek jest myślami przy Australian Open. W pierwszej rundzie zagra z Yue Yuan z Chin.Przejdź na Polsatsport.pl