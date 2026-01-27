Droga wiceliderki rankingu WTA do czołowej "ósemki" turnieju nie była usłana różami. Co prawda w poprzedniej rundzie Polka gładko pokonała reprezentantkę gospodarzy, Maddison Inglis (6:0, 6:3), ale wcześniej musiała przetrwać trudne chwile w starciu z 33. rakietą świata - Anną Kalinską. Rosjanka była pierwszą tenisistką, która podczas tegorocznego AO urwała seta Świątek. Ostatecznie jednak 24-latka triumfowała 6:1, 1:6, 6:1.

We wcześniejszych fazach turnieju mistrzyni Wimbledonu 2025 wyeliminowała Chinkę Yue Yuan [7:6(5), 6:3] oraz Czeszkę Marie Bouzkovą (6:2, 6:3).

Ćwierćfinałowa rywalka Polki to piąta tenisistka światowego rankingu. Obie tenisistki mierzyły się ze sobą już 11 razy, z czego w sześciu górą była Polka. Przeciwniczka Świątek w tegorocznym turnieju nie straciła jeszcze seta i pokonała kolejno - Słowenkę Kaję Juvan, Francuzkę Warwarę Graczową, Czeszkę Terezę Valentovą oraz Belgijkę Elise Mertens.

Relacja live i wynik na żywo meczu Świątek - Rybakina w środę na Polsatsport.pl.

ŁO, Polsat Sport