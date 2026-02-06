Znamy drabinkę WTA w Dosze! Z kim zagrają Polki?

W piątek 6 lutego rozlosowana została drabinka pierwszego tegorocznego turnieju rangi 1000 - WTA w Dosze. Pewne udziału są w nim Iga Świątek i Magda Linette. Z kim zagrają Biało-Czerwone? Sprawdź poniżej.

Kobieta w czapce z daszkiem i stroju tenisowym trzyma rakietę tenisową.
fot. AFP
Już 8 lutego rozpoczną się zawody Qatar TotalEnergies Open rangi WTA 1000. Turniej w Dosze co roku przyciąga najlepsze tenisistki świata, ale tym razem część z nich postanowiła zrezygnować z występu. Wśród nich znalazły się Aryna Sabalenka, Jessica Pegula, Madison Keys i Naomi Osaka. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Fatalny dzień dla polskiej tenisistki. Dwie porażki w kilka godzin

 

Na udział zdecydowała się natomiast Iga Świątek. Wiceliderka światowych list będzie turniejową "jedynką". W Katarze zobaczymy również Magdę Linette. O udział walczy także Magdalena Fręch.

 

W piątek rozlosowano drabinkę turnieju. W pierwszej rundzie Świątek otrzymała tzw. wolny los. Oznacza to, że zmagania rozpocznie od drugiej rundy. Może w niej trafić na Soranę Cirsteę albo Janice Tjen. Linette natomiast zmierzy się z jedną z kwalifikantek. Na zwyciężczynię czeka już Mirra Andriejewa.

 

Hitem pierwszorundowych pojedynków z pewnością będzie starcie Pauli Badosy z Jeleną Ostapenko. 

 

Przypomnijmy, że Świątek triumfowała w Dosze w latach 2022-2024. W zeszłym sezonie odpadła natomiast w półfinale.

KP, Polsat Sport
