Fatalny dzień dla polskiej tenisistki. Dwie porażki w kilka godzin

Tenis

Maja Chwalińska, w parze ze Słowenką Kają Juvan, uległy Kamilli Rachimowej z Uzbekistanu i Hiszpance Sarze Sorribes Tormo 2:6, 3:6 w ćwierćfinale gry podwójnej halowego turnieju WTA 250 w rumuńskiej Kluż-Napoce.

Tenisistka Maja Chwalińska uderza piłkę podczas meczu.
fot: PAP
Maja Chwalińska

Wcześniej polska tenisistka przegrała w singlu z Brytyjką Emmą Raducanu 0:6, 4:6.

 

W drabince turnieju deblowego było 16 par. W pierwszej rundzie Chwalińska i Juvan wyeliminowały Węgierkę Annę Bondar i Belgijkę Greet Minnen.

 

ZOBACZ TAKŻE: 0:6 w pierwszym secie! Chwalińska nie dała rady turniejowej "jedynce"

 

Jednak w czwartek gładko uległy uzbecko-hiszpańskiej parze. Rozpoczęły mecz od czterech przegranych gemów. W drugim secie przełamały rywalki i prowadziły 2:1, lecz potem straciły inicjatywę.

 

Wynik meczu 1/4 finału debla:

 

Kamilla Rachimowa, Sara Sorribes Tormo (Uzbekistan, Hiszpania) - Maja Chwalińska, Kaja Juvan (Polska, Słowenia) 6:2, 6:3.

PAP
Przejdź na Polsatsport.pl
KAJA JUVANKAMILLA RACHIMOWAMAJA CHWALIŃSKASARA SORRIBES TORMOTENISTURNIEJE ATP I WTAWTA W CLUJ-NAPOCA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Wojciech Fibak: To najważniejsze zadanie dla nowego opiekuna Igi Świątek
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 