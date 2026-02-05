Fatalny dzień dla polskiej tenisistki. Dwie porażki w kilka godzin

Wcześniej polska tenisistka przegrała w singlu z Brytyjką Emmą Raducanu 0:6, 4:6.

W drabince turnieju deblowego było 16 par. W pierwszej rundzie Chwalińska i Juvan wyeliminowały Węgierkę Annę Bondar i Belgijkę Greet Minnen.

Jednak w czwartek gładko uległy uzbecko-hiszpańskiej parze. Rozpoczęły mecz od czterech przegranych gemów. W drugim secie przełamały rywalki i prowadziły 2:1, lecz potem straciły inicjatywę.

Wynik meczu 1/4 finału debla:

Kamilla Rachimowa, Sara Sorribes Tormo (Uzbekistan, Hiszpania) - Maja Chwalińska, Kaja Juvan (Polska, Słowenia) 6:2, 6:3.

