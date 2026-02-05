WTA w Cluj-Napoca: Maja Chwalińska - Emma Raducanu. Wynik meczu. Kto wygrał?

Maja Chwalińska - Emma Raducanu to spotkanie ćwierćfinałowe turnieju WTA w Cluj-Napoca. Kto wygrał? Jaki wynik meczu Chwalińska - Raducanu? Sprawdźcie poniżej.

Tenisistka Maja Chwalińska podczas meczu, w ręku trzyma rakietę, przed nią leci piłka.
fot: PAP
Maja Chwalińska

Chwalińska udała się na turniej WTA 250 do Cluj-Napoca, aby puścić w niepamięć swój nieudany występ w Australian Open. Polka najpierw przebrnęła przez kwalifikacje, a w pierwszej rundzie drabinki głównej wyeliminowała reprezentantkę gospodarzy, Anę Bogdan. W kolejnym meczu 24-latka poszła za ciosem i pokonała także doświadczoną Olgę Danilovic.

 

ZOBACZ TAKŻE: ITIA nie miała litości! Dwóch tenisistów zawieszonych. Czeka ich długa przerwa

 

Teraz poprzeczka powędruje znacznie wyżej. Jej rywalką będzie Emma Raducanu - turniejowa "jedynka" i aktualnie 30. rakieta świata. Brytyjka w poprzedniej rundzie wygrała 7:5, 6:1 z Kają Juvan, która w Rumunii jest deblową partnerką Chwalińskiej.

 

Na zwyciężczynię tego ćwierćfinałowego starcia w półfinale czeka już Ukrainka Oleksandra Oliynykova.

WTA w Cluj-Napoca: Maja Chwalińska - Emma Raducanu. Wynik meczu. Kto wygrał?

O tym, kto wygrał starcie Chwalińska - Raducanu, przekonamy się w czwartek. Początek meczu o godzinie 15:30. Tuż po zakończeniu spotkania zaktualizujemy ten tekst i poinformujemy o rezultacie pojedynku.

