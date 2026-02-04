ITIA nie miała litości! Dwóch tenisistów zawieszonych. Czeka ich długa przerwa

Gustavo Tedesco został zawieszony na dwa lata i trzy miesiące oraz musi zapłacić grzywnę w wysokości 15 tys. dolarów po przyznaniu się do sześciu naruszeń TACP w 2022 roku. Bardziej dotkliwą karę otrzymała Gyulnara Nazarova - cztery lata zawieszenia oraz grzywna w wysokości 10 tys. dolarów.

ZOBACZ TAKŻE: Niespodziewana decyzja Sabalenki! Iga Świątek nowym numerem jeden

Podczas zawieszenia Tedesco i Nazarova nie mogą grać, trenować ani uczestniczyć w żadnych zawodach tenisowych autoryzowanych lub sankcjonowanych przez członków ITIA (m.in. ATP, ITF czy WTA). Oboje mają 10 dni roboczych na odwołanie się od sankcji do niezależnego Rzecznika ds. Przesłuchań Antykorupcyjnych.

Tedesco zdecydował już, że tego nie zrobi. Tym samym jego zawieszenie potrwa do 23 kwietnia 2028 roku. W przypadku Nazarovej okres dyskwalifikacji zakończy się 9 stycznia 2030 roku.