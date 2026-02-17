WTA zareagowała na "bunt" Świątek i Sabalenki! Ogłoszono wielkie zmiany

Łukasz OstrowskiIga Świątek

Absencje największych gwiazd w turnieju WTA w Dubaju, w tym Igi Świątek oraz Aryny Sabalenki, zmusiły władze kobiecego tenisa do natychmiastowego działania. Organizacja oficjalnie poinformowała o powołaniu specjalnej rady pod przewodnictwem Jessiki Peguli, której zadaniem będzie całkowite przebudowanie kalendarza rozgrywek.

Tenisistka z torbą sportową idzie po korcie, w tle kamerzysta z kamerą.
fot: AFP
Iga Świątek

Rezygnacja liderek światowego rankingu z udziału w imprezie rangi WTA 1000 wywołała spore poruszenie. Obnażyła ona niewydolność obecnego systemu, który zmusza zawodniczki do nieustannych i wyczerpujących podróży międzykontynentalnych.

 

Valerie Camillo, prezes WTA, przyznała w otwartym liście, że docierają do niej wyraźne sygnały, iż obecny harmonogram stał się nieakceptowalny ze względu na nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne tenisistek. Zamiast karać nieobecne gwiazdy, federacja postanowiła poszukać systemowego rozwiązania problemu i ostatecznie powołała tzw. Radę Architektury Touru.

 

ZOBACZ TAKŻE: Afera wokół gwiazd WTA narasta! Włodarze nie kryją oburzenia i mówią o sankcjach

 

Na czele nowo utworzonego, 13-osobowego panelu stanęła Amerykanka Jessica Pegula. Obecna piąta rakieta świata ma pełnić rolę głównego łącznika między zawodniczkami a działaczami. W skład rady weszły również inne tenisistki, takie jak Wiktoria Azarenka, Maria Sakkari czy Katie Volynets, a także dyrektorzy turniejów i eksperci od logistyki sportowej. Ich celem jest wypracowanie konkretnych rekomendacji, które pozwolą na sensowne i optymalne ułożenie kalendarza startów.

 

Na efekty prac rady przyjdzie nam jednak nieco poczekać. Władze WTA zapowiedziały, że reformy opracowane przez grupę pod przewodnictwem Peguli zostaną wdrożone najwcześniej w sezonie 2027.

Przejdź na Polsatsport.pl
ARYNA SABALENKAIGA ŚWIĄTEKINNETENISTURNIEJE ATP I WTAWTA
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Tomaszewski po awansie Polski w United Cup: To wielki czas w historii naszego sportu
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 