WTA zareagowała na "bunt" Świątek i Sabalenki! Ogłoszono wielkie zmiany

Rezygnacja liderek światowego rankingu z udziału w imprezie rangi WTA 1000 wywołała spore poruszenie. Obnażyła ona niewydolność obecnego systemu, który zmusza zawodniczki do nieustannych i wyczerpujących podróży międzykontynentalnych.

Valerie Camillo, prezes WTA, przyznała w otwartym liście, że docierają do niej wyraźne sygnały, iż obecny harmonogram stał się nieakceptowalny ze względu na nadmierne obciążenie fizyczne i psychiczne tenisistek. Zamiast karać nieobecne gwiazdy, federacja postanowiła poszukać systemowego rozwiązania problemu i ostatecznie powołała tzw. Radę Architektury Touru.

Na czele nowo utworzonego, 13-osobowego panelu stanęła Amerykanka Jessica Pegula. Obecna piąta rakieta świata ma pełnić rolę głównego łącznika między zawodniczkami a działaczami. W skład rady weszły również inne tenisistki, takie jak Wiktoria Azarenka, Maria Sakkari czy Katie Volynets, a także dyrektorzy turniejów i eksperci od logistyki sportowej. Ich celem jest wypracowanie konkretnych rekomendacji, które pozwolą na sensowne i optymalne ułożenie kalendarza startów.

Na efekty prac rady przyjdzie nam jednak nieco poczekać. Władze WTA zapowiedziały, że reformy opracowane przez grupę pod przewodnictwem Peguli zostaną wdrożone najwcześniej w sezonie 2027.