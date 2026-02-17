Afera wokół gwiazd WTA narasta! Włodarze nie kryją oburzenia i mówią o sankcjach

Iga Świątek i Aryna Sabalenka rezygnują



Bezsprzecznie Iga Świątek i Aryna Sabalenka to największe gwiazdy kobiecego tenisa w ostatnich latach. Polka długo plasowała się na pierwszej pozycji rankingu WTA, obecnie zajmuje drugie miejsce. Od wielu miesięcy niepodzielnie panuje Aryna Sabalanka, która na otwarcie tego sezonu dotarła do finału turnieju wielkoszlemowego Australian Open.

Później Białorusinka wycofała się z zawodów w katarskiej Dosze. Iga Świątek w Melbourne i w Dosze odpadła w ćwierćfinale. Teraz obie zdecydowały się wycofać z turnieju rangi WTA 1000 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, co wzbudziło niemałe poruszenie w tenisowym środowisku.

Z czego wynika decyzja czołowych tenisistek?

Oficjalnie powodami wycofania się tenisistek z turnieju w Dubaju są nieprzygotowanie mentalne w przypadku Igi Świątek oraz drobne urazy w przypadku Aryny Sabalenki. Tyle oficjalnie, ponieważ w kuluarach mówi się o czymś innym. Osoby związane z zawodowym tenisem zwracają uwagę na przeładowanie kalendarza WTA.

Tak naprawdę ważne turnieje zaczynają się niemal co tydzień i trudno oczekiwać, że najlepsze tenisistki będą brały udział w nich wszystkich. Do tego duże natężenie spotkań o stawkę wiąże się z obciążeniem psychicznym, ze zmęczeniem fizycznym oraz zwiększonym ryzykiem urazów.

Dyrektor zawodów w Dubaju grzmi



Swojego oburzenia nie kryje dyrektor zawodów w Dubaju, Salah Tahlak. Wskazał na to, że grzywna za wycofanie się z zawodów nie stanowi dla najlepszych tenisistek wystarczającego zagrożenia. Proponuje więc przyznawanie surowszych kar, a sam problem chce poruszyć na najbliższym zgromadzeniu WTA w Rzymie.

Kiedy Iga Świątek może wrócić do gry?



Prawdopodobnie Iga Świątek wróci do gry na początku marca w Indian Wells w Kalifornii. To kolejny z turniejów rangi WTA 1000 w kalendarzu i szansa na zdobycie cennych punktów rankingowych.

Zgodnie z regulaminem cyklu wysoko notowane tenisistki muszą wystąpić w czterech turniejach wielkoszlemowych, 10 zawodach rangi WTA 1000 i pięciu rangi 500. To z nich podliczane są punkty do rankingu.

