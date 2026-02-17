0:6 w drugim secie! Polak bezradny w starciu z gwiazdą
Szymon Walków, grający w duecie z Vladem Victorem Corneą, odpadł w pierwszej rundzie turnieju deblowego ATP 500 w Doha. Polak i Rumun przegrali 3:6, 0:6 z Alexeiem Popyrinem oraz Stefanosem Tsitsipasem - byłym trzecim zawodnikiem światowego rankingu.
Dotychczas w tym sezonie Walków rywalizował głównie w turniejach rangi Challenger. Teraz po raz pierwszy brał udział w imprezie głównego cyklu ATP. Polak, wraz z Rumunem Corneą, przystąpił do zmagań w Doha i na otwarcie trafił na bardzo wymagających rywali, bo na byłą "trójkę" światowego rankingu, Stefanosa Tsitsipasa oraz Alexeia Popyrina.
Walków i Cornea startowali w eliminacjach katarskich zawodów. Przegrali w dwóch setach z Czechami Petrem Nouzą i Patrikiem Riklem, jednak znaleźli się w głównej drabince jako "szczęśliwi przegrani".
ZOBACZ TAKŻE: Afera wokół gwiazd WTA narasta! Włodarze nie kryją oburzenia i mówią o sankcjach
Pierwszy set był wyrównany. Obie ekipy pilnowały własnego podania aż do ósmego gema, w którym Grek i reprezentant Australii przełamali rywali i wyszli na prowadzenie. W kolejnym gemie serwowali po zwycięstwo w secie. Mimo początkowych problemów (Walków i Cornea prowadzili już 40:15 przy serwisie przeciwników), faworyci zdołali odrobić straty i ostatecznie wygrali partię 6:3.
W drugim secie zwycięzcy pierwszej odsłony byli już bezkonkurencyjni. Wygrali go zdecydowanie 6:0, trzykrotnie przełamali rywali i przypieczętowali tym samym swój triumf w całym meczu.
W kolejnej rundzie na zwycięzców tego starcia czekają już rozstawieni z numerem trzecim - Fin Harri Heliovaara i Brytyjczyk Henry Patten.
Szymon Walków/Vlad Victor Cornea - Stefanos Tsitsipas/Alexei Popyrin 3:6, 0:6.Przejdź na Polsatsport.pl