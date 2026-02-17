Polka w trzeciej rundzie WTA w Dubaju! Dominacja w trzecim secie

Polka niezwykle udanie rozpoczęła to spotkanie. Bardzo szybko i aż dwukrotnie przełamała Aleksandrową i wyszła na prowadzenie 4:0. Rywalka zaczęła grać nieco lepiej, ale nie była w stanie zdobywać zbyt wielu punktów przy serwisie Linette. Pierwsze odsłona zakończyła się zwycięstwem 34-latki 6:2.

Drugi set przebiegał już zdecydowanie inaczej. Tym razem to Rosjanka zaczęła wieść prym, a Linette była dla niej tylko tłem. Aleksandrowa wyraźnie się rozegrała, a Polka z czasem zaczęła do niej dołączać. Na odrobienie strat było już jednak zbyt późno. O losach tego pojedynku musiała rozstrzygnąć trzecia partia.

A w niej od przełamania rozpoczęła Poznanianka. Aleksandrowa znów zaczęła prezentować się słabiej, a to było jak woda na młyn dla coraz lepiej dysponowanej Linette. Polska tenisistka odzyskała dyspozycję z początku meczu i po nieco ponad 1,5 godziny przypieczętowała awans do kolejnej rundy, wykorzystując już pierwszą piłkę meczową.

W następnym meczu Linette zmierzy się z Clarą Tauson. Dunka wcześniej pewnie ograła Peyton Stearns.

Magda Linette - Jekaterina Aleksandrowa 2:1 (6:2, 4:6, 6:1)