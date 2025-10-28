Flick podjął decyzję po El Clasico. Szczęsny i Lewandowski nie skorzystali

FC Barcelona przegrała w niedzielę "El Clasico" z Realem Madryt 1:2. Po tym wymagającym spotkaniu trener "Dumy Katalonii" Hansi Flick postanowił dać we wtorek swoim piłkarzom dzień wolny od treningu.

Jednak jak donosi kataloński "Sport", w ośrodku szkoleniowym hiszpańskiego klubu stawiła się grupa kilku piłkarzy. Wśród nich znalazł się Robert Lewandowski, który nie wystąpił w starciu z "Królewskimi" ze względu na kontuzję mięśniową. Napastnik w poniedziałek odbył pierwszy trening drużynowy od kilkunastu dni. Wiele wskazuje na to, że 37-latek znajdzie się w kadrze na kolejny ligowy mecz - z Elche.

Z decyzji niemieckiego szkoleniowca nie skorzystał także Wojciech Szczęsny. W przeciwieństwie do Lewandowskiego, bramkarz wystąpił w ostatnim spotkaniu "Blaugrany" i zanotował świetny występ, broniąc karnego Kyliana Mbappe i ratując swój zespół przed większym rozmiarem porażki.

Oprócz Polaków zjawili się również: Fermin Lopez, Pedri, Jules Kounde, Roony Bardghji oraz Eric Garcia. Żaden z zawodników nie wychodził na boisko, wszyscy ćwiczyli w siłowni.

FC Barcelona po 10 rozegranych spotkaniach znajduje się na drugim miejscu w tabeli La Ligi z dorobkiem 22 punktów. Do znajdującego się na fotelu lidera Realu Madryt zespół z Katalonii traci pięć "oczek".

MR, Polsat Sport