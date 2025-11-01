Lewandowski ostatni raz zagrał 12 października w meczu eliminacji mistrzostw świata z Litwą w Kownie. Polacy wygrali 2:0, a jedną bramkę zdobył 37-napastnik, które ze zgrupowania wrócił z kontuzją mięśnia dwugłowego w lewym udzie. Opuścił trzy spotkania Barcelony: z Gironą (2:1), Olympiakosem Pireus w Lidze Mistrzów (6:1) i Realem Madryt (1:2).

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowita seria przerwana. Cios dla piłkarza Barcelony

Flick przekazał, że Lewandowski i Olmo znajdą się w kadrze na niedzielny mecz z Elche, ale nie ma pewności, czy pojawią się na boisku. W tym sezonie Polak wystąpił w dziewięciu meczach Barcelony i strzelił cztery gole.

Yamal jest uważany za najlepszego nastoletniego piłkarza na świecie i był wymieniany wśród kandydatów do zdobycia Złotej Piłki. W plebiscycie France Football 18-latka wyprzedził jedynie Francuz Ousmane Dembele, który w tym roku z Paris Saint-Germain triumfował w Lidze Mistrzów, zdobył Superpuchar UEFA i krajowe trofea.

W ostatnim czasie Yamal był krytykowany za swój styl życia, treści publikowane w mediach społecznościowych oraz słabszy występ w prestiżowym meczu z Realem Madryt.

- Lamine odczuwa pewien dyskomfort i ból, ale robi postępy. Jesteśmy wobec siebie bardzo szczerzy. Zawsze będę go chronił i wspierał. To fantastyczny piłkarz i wspaniały człowiek. Wciąż jest bardzo młody i musimy dbać o jego rozwój – powiedział Flick przed meczem z Elche.

Przeciwko Elche z pewnością nie zagra Pedri, gdyż jest zawieszony za czerwoną kartkę, którą otrzymał pod koniec meczu z Realem. Co gorsza, pomocnik doznał kontuzji w ostatnim El Clasico. Będzie pauzował przez około miesiąc z powodu naderwania mięśnia dwugłowego w lewej nodze. To zaskoczyło trenera Barcelony.

- Po meczu w Madrycie odczuwał jedynie lekki dyskomfort i zmęczenie, ale po badaniach okazało się, że jest kontuzjowany. Musimy pogodzić się z brakiem jednego z naszych kluczowych zawodników. Pedri daje nam dużą stabilność, ale musimy sobie bez niego poradzić i mamy nadzieję, że wkrótce wróci. Kontuzje się zdarzają i trzeba się z tym pogodzić. Jest dopiero listopad, więc do końca sezonu wciąż długa droga – oznajmił niemiecki szkoleniowiec.

Do zdrowia wraca natomiast bramkarz Joan Garcia, który latem został sprowadzony z Espanyolu. Zastępuje go Wojciech Szczęsny. W tym sezonie Polak rozegrał sześć meczów, w których stracił 11 bramek. Barcelona przegrała trzy z nich - z PSG 1:2, z Sevillą 1:4 i z Realem 1:2.

- Joan trenował w ostatnich dniach i wygląda dobrze - poinformował Flick.

Po 10 kolejkach Barcelona ma 22 pkt i jest wiceliderem La Liga, a do prowadzącego Realu Madryt traci pięć punktów. Natomiast Elche zajmuje dziewiąte miejsce.

- To zespół, który gra dobrze i znajduje rozwiązania, więc od początku będziemy musieli wywierać na nich presję - podkreślił trener Barcelony.

BS, PAP