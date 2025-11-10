Wyjątkowe wydarzenie z udziałem Roberta Lewandowskiego! To dlatego poleciał do USA

W poniedziałek 10 listopada rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Tego dnia podopieczni Jana Urbana pojawili się w Warszawie. W stolicy nie stawił się jednak Robert Lewandowski. Kapitan Biało-Czerwonych udał się natomiast do Nowego Jorku, co wzbudziło spore emocje wśród kibiców i dziennikarzy.

Jak się okazało, napastnik Barcelony brał udział w wyjątkowym wydarzeniu. Z okazji Święta Niepodległości w biało-czerwone barwy podświetlono jeden z najbardziej znanych budynków na całym świecie - Empire State Building. Mistrzem tej ceremonii był właśnie Lewandowski.

Według medialnych doniesień napastnik ma dołączyć do swoich kolegów z reprezentacji już we wtorek 11 listopada.

Podczas listopadowego zgrupowania Polacy zagrają dwa mecze eliminacji mistrzostw świata. Najpierw zmierzą się na PGE Narodowym z Holandią (14 listopada), a następnie zagrają na wyjeździe z Maltą (17 listopada).

AA, Polsat Sport