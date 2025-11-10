Wyjątkowe wydarzenie z udziałem Roberta Lewandowskiego! To dlatego poleciał do USA

Robert Lewandowski

Robert Lewandowski w poniedziałek nie pojawił się na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Polski. Kapitan Biało-Czerwonych wziął natomiast udział w wyjątkowym wydarzeniu w Stanach Zjednoczonych.

Robert Lewandowski w czarnym garniturze i muszce na tle granatowej ściany z logo Laureus.
fot. PAP
Robert Lewandowski wziął udział w ceremonii podświetlenia Empire State Building

W poniedziałek 10 listopada rozpoczęło się zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Tego dnia podopieczni Jana Urbana pojawili się w Warszawie. W stolicy nie stawił się jednak Robert Lewandowski. Kapitan Biało-Czerwonych udał się natomiast do Nowego Jorku, co wzbudziło spore emocje wśród kibiców i dziennikarzy. 

 

ZOBACZ TAKŻE: Selekcjoner zabrał głos przed meczem Polska - Holandia! Co z jego przyszłością?

 

Jak się okazało, napastnik Barcelony brał udział w wyjątkowym wydarzeniu. Z okazji Święta Niepodległości w biało-czerwone barwy podświetlono jeden z najbardziej znanych budynków na całym świecie - Empire State Building. Mistrzem tej ceremonii był właśnie Lewandowski. 

 

Według medialnych doniesień napastnik ma dołączyć do swoich kolegów z reprezentacji już we wtorek 11 listopada. 

 

Podczas listopadowego zgrupowania Polacy zagrają dwa mecze eliminacji mistrzostw świata. Najpierw zmierzą się na PGE Narodowym z Holandią (14 listopada), a następnie zagrają na wyjeździe z Maltą (17 listopada).

AA, Polsat Sport
Przejdź na Polsatsport.pl
INNEPIŁKA NOŻNAROBERT LEWANDOWSKI
ZOBACZ TAKŻE WIDEO: Tomasz Hajto wprost o Robercie Lewandowskim. "Im szybciej to zrozumiemy..."
Zobacz także

PolsatSport.pl w wersji na telefony z systemem Android i iOS!

Najnowsze informacje i wiadomości na bieżąco, gdziekolwiek jesteś.

Dostępne w Google Play
Pobierz z App Store

Przeczytaj koniecznie

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 