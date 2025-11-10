Ważna informacja dla Nicoli Zalewskiego! Włodarze klubu stracili cierpliwość

"Atalanta BC ogłasza, że Ivan Juric został zwolniony z funkcji trenera pierwszego zespołu" - napisano w klubowym komunikacie.

W niedzielę Atalanta przegrała u siebie z beniaminkiem Sassuolo 0:3 i była to jej druga porażka z rzędu w lidze a jednocześnie siódmy kolejny występ bez zwycięstwa na najwyższym szczeblu rozgrywkowym we Włoszech. Lepiej wiedzie się jej w Champions League - po czterech kolejkach spotkań z siedmioma punktami zajmuje 16. pozycję.

50-letni Juric trenował wcześniej m.in. Genoę, Hellas Werona, Torino, AS Roma i angielski Southampton. Latem w Bergamo zastąpił Gian Piero Gasperiniego, który doprowadził Atalantę do największych sukcesów w historii.

Pochodzący z Neapolu 41-letni Palladino wcześniej pracował m.in. w Monzie, z którą awansował do ekstraklasy, oraz Fiorentinie.

PAP