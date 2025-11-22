La Liga: FC Barcelona - Athletic Bilbao. Relacja live i wynik na żywo

Zespół prowadzony przez Hansiego Flicka spędził listopadową przerwę reprezentacyjną na pozycji wicelidera tabeli La Ligi. "Duma Katalonii" zgromadziła do tej pory 28 "oczek", a punkty straciła w trzech z dwunastu dotychczasowych meczów ligowych. Warto przypomnieć, że w ostatnim spotkaniu ligowym Barcelona pokonała Celtę Vigo 4:2, a Robert Lewandowski zanotował swojego pierwsze hat-tricka w obecnym sezonie. Zarówno kapitan reprezentacji Polski, jak i Wojciech Szczęsny pozostają do pełnej dyspozycji trenera Flicka na ten mecz.

Athletic Bilbao ma na swoim koncie 17 punktów i w poprzedniej kolejce zakończył niekorzystną serię trzech spotkań bez zwycięstwa. Podopieczni Ernesto Valverde pokonali Real Oviedo 1:0.

W ostatniej konfrontacji między tymi drużynami padł wynik 3:0 dla Barcelony. Spotkanie rozegrano w ramach 38. kolejki poprzedniego sezonu La Ligi, a Lewandowski zdobył w nim dwa gole.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - Athletic Bilbao na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:15.

ŁO, Polsat Sport