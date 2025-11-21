Wielki powrót do Barcelony?! Sensacyjne wieści

Julian CieślakPiłka nożna

Hiszpańskie media spekulują na temat potencjalnego powrotu Luisa Enrique do Barcelony. Co więcej, według ich informacji osoby związane z PSG, obecnym klubem Hiszpana, twierdzą, że ten zdecyduje się na taki ruch.

Luis Enrique obserwuje zawodnika wykonującego kopnięcie piłki na boisku treningowym.
fot. PAP/EPA
Lionel Messi i Luis Enrique

Luis Enrique był trenerem Barcelony w latach 2014-17. Odniósł z nią liczne sukcesy, przede wszystkim zdobywając potrójną koronę w sezonie 2014/15 (mistrzostwo i puchar kraju oraz Liga Mistrzów).

 

Obecnie natomiast Hiszpan jest szkoleniowcem PSG. W zeszłej kampanii francuska ekipa pod jego skrzydłami pierwszy raz w swojej historii sięgnęła po triumf w Lidze Mistrzów. Do tego dołożyła wiktorie w Ligue 1 i Pucharze Francji. Tym samym Enrique skompletował potrójną koronę z drugą drużyną.

 

Teraz zaskakujące wieści przekazał kataloński "Sport". Według informacji tamtejszych dziennikarzy Enrique ma wrócić do Barcelony po zakończeniu kontraktu w Paryżu. Ten wygasa 30 czerwca 2027. Jak donoszą hiszpańskie media, nawet osoby związane z PSG są przekonane o odejściu Enrique.

 

Oliwy do ognia dolewa fakt, że w tym samym czasie kończy się umowa aktualnego trenera "Blaugrany" - Hansiego Flicka.

FC BARCELONAFRANCJAHANSI FLICKHISZPANIALUIS ENRIQUEPIŁKA NOŻNAPSG
Zobacz także

