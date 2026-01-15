Barcelona zajmuje obecnie pierwsze miejsce w tabeli La Ligi. Po 19 kolejkach zespół z Katalonii wyprzedza wicelidera, Real Madryt, o cztery punkty. Podopieczni Hansiego Flicka przystępują do tego starcia w znakomitych nastrojach, podbudowani niedawnym triumfem w El Clasico o Superpuchar Hiszpanii (3:2).

Ich rywalem będzie lider La Liga 2, czyli drugiego poziomu rozgrywkowego w Hiszpanii. Ekipa z Santander złapała jednak ostatnio "zadyszkę" - nie wygrała żadnego z czterech minionych meczów ligowych, przez co zrównała się punktami z drugim w tabeli Las Palmas.

Do dyspozycji trenera "Blaugrany" będą Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny. Kapitan reprezentacji Polski w ostatnim spotkaniu (zwycięskim finale Superpucharu z "Królewskimi") zdobył swoją dziesiątą bramkę w sezonie. Szczęsny z kolei od początku listopada, czyli od momentu powrotu po kontuzji pierwszego golkipera, Joana Garcii, pełni w zespole rolę rezerwowego.

Co ciekawe, w ćwierćfinale zabraknie ubiegłorocznego finalisty, Realu Madryt. Zespół pod wodzą nowego szkoleniowca, Alvaro Arbeloi, sensacyjnie przegrał w 1/8 finału z drugoligowym Albacete 2:3. Przypomnijmy, że to właśnie "Duma Katalonii" broni tytułu wywalczonego przed rokiem.

Racing Santander - FC Barcelona. Wynik meczu. Kto wygrał w Pucharze Króla?

O tym, który zespół awansował do ćwierćfinału Pucharu Króla dowiemy się w późnych godzinach wieczornych. Początek meczu Racing - Barcelona o godzinie 21:00. Wynik podamy w tym tekście zaraz po zakończeniu rywalizacji.

