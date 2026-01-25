Oto skład Barcelony na mecz z Realem. Wiemy, co z Lewandowskim

Hubert PawlikRobert Lewandowski

Hiszpańskie media od samego rana spekulowały, czy Robert Lewandowski rozpocznie mecz z Realem Oviedo w podstawowym składzie. Hansi Flick podjął właśnie ostateczną decyzję.

Robert Lewandowski w stroju FC Barcelony, patrzący przed siebie z poważnym wyrazem twarzy.
Robert Lewandowski zagra od pierwszej minuty w meczu Barcelony

Hansi Flick nieco zaskoczył dziennikarzy i kibiców. Od początku na murawie zobaczymy m.in. Joao Cancelo, dla którego będzie to pierwszy mecz po powrocie do Barcelony. Dodatkowo w linii pomocy obok Frenkiego de Jonga i Daniego Olmo wystąpi Marc Casado. Jeśli chodzi o atak, to niemiecki szkoleniowiec postawił na sprawdzony tercet: Yamal, Raphinha oraz Robert Lewandowski.

 

Skład Barcelony: Joan Garcia - Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Dani Olmo, Marc Casado - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha

 

Reprezentant Polski stanie przed szansą na kolejne trafienia w lidze. Jak dotąd strzelił dziewięć goli w 15 meczach i zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców.

 

Początek meczu FC Barcelona - Real Oviedo o godz. 16:15.

