Oto skład Barcelony na mecz z Realem. Wiemy, co z Lewandowskim
Hiszpańskie media od samego rana spekulowały, czy Robert Lewandowski rozpocznie mecz z Realem Oviedo w podstawowym składzie. Hansi Flick podjął właśnie ostateczną decyzję.
Hansi Flick nieco zaskoczył dziennikarzy i kibiców. Od początku na murawie zobaczymy m.in. Joao Cancelo, dla którego będzie to pierwszy mecz po powrocie do Barcelony. Dodatkowo w linii pomocy obok Frenkiego de Jonga i Daniego Olmo wystąpi Marc Casado. Jeśli chodzi o atak, to niemiecki szkoleniowiec postawił na sprawdzony tercet: Yamal, Raphinha oraz Robert Lewandowski.
Skład Barcelony: Joan Garcia - Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Dani Olmo, Marc Casado - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha
Reprezentant Polski stanie przed szansą na kolejne trafienia w lidze. Jak dotąd strzelił dziewięć goli w 15 meczach i zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców.
Początek meczu FC Barcelona - Real Oviedo o godz. 16:15.