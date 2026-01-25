Oto skład Barcelony na mecz z Realem. Wiemy, co z Lewandowskim

Hansi Flick nieco zaskoczył dziennikarzy i kibiców. Od początku na murawie zobaczymy m.in. Joao Cancelo, dla którego będzie to pierwszy mecz po powrocie do Barcelony. Dodatkowo w linii pomocy obok Frenkiego de Jonga i Daniego Olmo wystąpi Marc Casado. Jeśli chodzi o atak, to niemiecki szkoleniowiec postawił na sprawdzony tercet: Yamal, Raphinha oraz Robert Lewandowski.

Skład Barcelony: Joan Garcia - Joao Cancelo, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Dani Olmo, Marc Casado - Lamine Yamal, Robert Lewandowski, Raphinha

Reprezentant Polski stanie przed szansą na kolejne trafienia w lidze. Jak dotąd strzelił dziewięć goli w 15 meczach i zajmuje czwarte miejsce w klasyfikacji strzelców.

Początek meczu FC Barcelona - Real Oviedo o godz. 16:15.