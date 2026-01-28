Liga Mistrzów: FC Barcelona - FC Kopenhaga. Relacja na żywo

Dobiega końca faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. W ramach ósmej kolejki zmierzą się FC Barcelona oraz FC Kopenhaga. Podopieczni Hansiego Flicka walczą o awans do najlepszej ósemki w tabeli, co dałoby awans do 1/8 finału i brak konieczności grania dodatkowego dwumeczu rundę wcześniej.

O awans do 1/16 finału bije się Kopenhaga. Drużyna prowadzona przez Jacoba Neestrupa zajmuje 26. miejsce w tabeli i gdyby zdobyła jakiekolwiek punkty na Camp Nou byłaby to sensacja, która umożliwiłaby zyskanie szansy na awans do fazy pucharowej LM.

W drużynie Barcelony pod nieobecność kontuzjowana Ferrana Torresa powinniśmy zobaczyć od pierwszej minuty Roberta Lewandowskiego. Na ławce Blaugrany zapewne zasiądzie też Wojciech Szczęsny. Członkiem drużyny Kopenhagi jest pomocnik Dominik Sarapata.

Ostatnie spotkanie pomiędzy obiema drużynami miało miejsce aż szesnaście lat temu. W ramach meczu fazy grupowej LM w sezonie 2010/2011 padł wynik 1:1.

Relacja live i wynik na żywo meczu FC Barcelona - FC Kopenhaga na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21.00.

JZ, Polsat Sport