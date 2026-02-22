Barcelona wykorzystała wpadkę Realu! Lewandowski tym razem bez gola

Pierwsza połowa ułożyła się idealnie dla gospodarzy, którzy już w czwartej minucie objęli prowadzenie za sprawą Marka Bernala. Młody pomocnik "Dumy Katalonii" wykorzystał dobre podanie w pole karne od Erica Garcii i wślizgiem skierował piłkę do siatki.

Bramkarz Levante skapitulował po raz drugi jeszcze przed przerwą. W 32. minucie Joao Cancelo posłał świetną piłkę w "szesnastkę" gości, a tam we właściwym miejscu znalazł się Frenkie de Jong. Holender tylko dołożył nogę i podwyższył prowadzenie Barcelony.

ZOBACZ TAKŻE: Asysta i czerwona kartka Faberskiego w meczu Eredivisie

Po przerwie tempo meczu wyraźnie spadło. "Blaugrana" nie forsowała już tempa i skupiła się na kontrolowaniu wydarzeń boiskowych. Mimo spokojniejszej gry, gospodarze wciąż kreowali sobie okazje do podwyższenia prowadzenia. W 65. minucie boisko opuścił Robert Lewandowski, a jego miejsce zajął Ferran Torres.

To nie był jednak koniec strzelania w wykonaniu Katalończyków. W 81. minucie Fermin Lopez przyjął piłkę przed polem karnym Levante, bez zastanowienia uderzył w górny róg i nie dał szans bramkarzowi.

Lewandowski rozegrał 65 minut, jednak tym razem nie powiększył swojego dorobku - nie zdobył bramki ani nie zanotował asysty. Jego licznik ligowych goli zatrzymał się więc na dziesięciu. Wojciech Szczęsny całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych.

Podopieczni Hansiego Flicka perfekcyjnie wykorzystali sobotnią wpadkę Realu Madryt, który przegrał z Osasuną Pampeluna 1:2. Dzięki temu zwycięstwu Barcelona wróciła na fotel lidera La Ligi i po 25. kolejkach ma jeden punkt przewagi nad "Królewskimi".

FC Barcelona - Levante UD 3:0 (2:0)

Bramki: Marc Bernal 4, Frenkie de Jong 32, Fermin Lopez 81.

Barcelona: Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Gerard Martin (88. Ronald Araujo), Joao Cancelo - Frenkie de Jong, Marc Bernal (65. Pedri), Dani Olmo (65. Fermin Lopez) - Lamine Yamal (88. Roony Bardghji), Robert Lewandowski (65. Ferran Torres), Raphinha.

Levante: Mathew Ryan - Jeremy Toljan (89. Nacho Perez), Dela, Alan Matturro, Manu Sanchez - Oriol Rey, Jon Ander Olasagasti - Kareem Tunde (71. Tai Abed), Carlos Alvarez (84. Iker Losada), Victor Garcia (46. Paco Cortes) - Ivan Romero (71. Karl Etta Eyong).

Żółte kartki: Gerard Martin, Marc Bernal - Kareem Tunde.

Sędziował: Javier Alberola Rojas (Hiszpania).