Rocky Boxing Night im. Jana Biangi 11 grudnia w Wielkim Klinczu

- Jest mi bardzo miło, że sukcesem sportowo-organizacyjnym, który przełożył się na dobrą oglądalność telewizyjną, okazała się październikowa, pierwsza gala pod patronatem Muzeum II Wojny Światowej - „Kaszubski Gryf Pomorski Rocky Boxing Night” w Wielkim Klinczu. Lokalny patriotyzm to coś wspaniałego, bardzo bliskiego mojego serca, dlatego z wielką radością przyjąłem propozycją uczczenia pamięci Jana Biangi na najbliższej Gali „Rocky Boxing Night”. Kontynuujemy współpracę z Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku - powiedział pochodzący z Kościerzyny Krystian Każyszka, szef grupy Rocky Boxing Promotion.

O zadowoleniu ze współpracy mówi też dyrektor gdańskiego Muzeum II Wojny Światowej Karol Nawrocki.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z poziomu organizacji gali, a przede wszystkim z wyników transmisji telewizyjnej. Udało nam się dotrzeć z wiedzą o Tajnej Organizacji Wojskowej Gryf Pomorski i jej bohaterach do szerokiego grona odbiorców - średnia oglądalność gali wynosiła prawie 150 tys. widzów, a w szczytowym momencie było to prawie 250 tys. widzów. Te wysokie wyniki, pozytywne komentarze, a także otwartość naszej instytucji na szerokie spektrum sposobów realizacji naszej misji edukacyjnej, uświadomiły nas w decyzja o kontynuacji współpracy przy kolejnej Gali.

ZOBACZ TAKŻE: Michał Cieślak przed Polsat Boxing Night: Wracam po swoje



Przy okazji najbliższej telewizyjnej gali przybliżona zostanie postać Jana Biangi, brązowego medalisty Mistrzostw Polski w boksie z 1930 i 1931 roku w wadze koguciej.



- Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku pielęgnuje pamięć o bohaterach II wojny światowej w kontekście międzynarodowym i narodowym, jak i dba także o przywracanie lokalnej historii. Jan Bianga swoją aktywność zawodniczą i trenerską związał właśnie z Pomorzem, a dokładniej klubem Gedania Gdańsk. Był on nie tylko wielkim sportowcem z fenomenalnymi wynikami, ale także oddanym ojcem i mężem, człowiekiem , który dowiódł charakteru odmawiając podpisania volkslisty, za co trafił do obozów Neufahrwasser, Stutthof, Sachsenhausen, a finalnie do Mauthausen-Gusen. W zbiorach naszego muzeum znajdują się m.in. rękawice Jana Biangi, a jego historia jest doskonałym przyczynkiem do opowiedzenia o Polakach w Wolnym Mieście Gdańsku, zwłaszcza w 2020 roku, będącym setną rocznicą powstania tego quazi państwowego tworu jakim było WMG. Muzeum pozostaje także w przyjacielskich relacjach z córką Jana Biangi - panią Barbarą Biangą-Janczukowicz, która podarowała nam ten szczególny eksponat, jak i objęła swoim patronatem najbliższe galę - wyjaśnił Nawrocki.



W karierze bokserskiej Jan Bianga (1910-1982) stoczył prawie 200 walk, wygrywając 176, remisując 12 i przegrywając tylko 9. Jako trener współpracował m.in. z legendarnym Feliksem Papą Stammem.



- Druga z rzędu gala w Wielkim Klinczu w powiecie kościerskim, mimo trudnej sytuacji spowodowanej pandemią, zapowiada się rewelacyjnie. Będziemy mieli możliwość przybliżenia sylwetki wspaniałego człowieka Jana Biangi, a telewidzów zapraszamy na wielkie emocje sportowe. Planujemy aż 12 walk zawodowych, m.in. z udziałem pięściarza z Kościerzyny Nikodema Jeżewskiego, którego czeka prawdopodobnie najtrudniejsze wyzwanie w karierze – walka z Romanem Golovashchenko. Wyłonieni zostaną także dwaj ostatni półfinaliści Turnieju Wagi Junior Ciężkiej - przyznał organizujący galę Każyszka.

ZOBACZ TAKŻE: Marian Kmita o gali Queensberry Polska: Zmiana scenografii dobrze wpływa na pięściarzy



2 października w Wielkim Kliczu ćwierćfinałowe zwycięstwa odnieśli olimpijczyk z Rio de Janeiro i były wicemistrz Europy Igor Jakubowski oraz Kajetan Kalinowski. 11 grudnia o awans do półfinału powalczą: Damian Smagieł ze Sławomirem Brylą i Andrzej Szkuta z Rafałem Rzeźnikiem.



- Szykujemy kilka niespodzianek w karcie walk, ale nie tylko… Staramy się, aby naszą galę swą obecnością uświetniły wielkie osobistości. W ringu znów zobaczymy Igora Jakubowskiego, jak również Kewina Gruchałę - w nowej kategorii wagowej, Dominika Harwankowskiego, Adriana Szczypiora, Radomira Obruśniaka i wielu innych pięściarzy - dodał promotor z Kościerzyny.

Informacja prasowa, WŁ, Polsat Sport